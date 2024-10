To będzie największe miasto w Polsce. Powstanie na południu kraju i będzie większe od Warszawy i Londynu

To projek Polskiego Związku Narciarskiego

Mężczyźni trafili do szpitala

Trwa polowanie na nutrie w Rybniku. Wolontariusze wyłapują zwierzęta by je ocelić

Śledczy sprawdzą, co było przyczyną śmierci ciężarnej kobiety z Chorzowa

Spis treści

Uzdrowiska w Polsce. Kuracjusze mają szeroki wybór!

Na terenie całej Polski znajdziemy naprawdę ogrom uzdrowisk, czyli miejscowości, które dysponują naturalnymi czynnikami leczniczymi takimi jak np. wody mineralne czy właściwości klimatyczne. Osoby chcące wybrać się na turnus mają więc do wyboru sporo lokalizacji, lecz mimo to najczęściej kierują się do owianego sławą Ciechocinka, Kołobrzegu bądź Świeradowa-Zdroju.

Co ciekawe, okazuje się jednak, że lada moment do listy uzdrowisk w Polsce może dołączyć jeszcze jedna miejscowość i bardzo prawdopodobne jest, iż swoim wdziękiem i historią wygryzie sam Ciechocinek! O czym mowa?

Nowe uzdrowisko na mapie Polski? Kuracjusze zacierają już ręce

Wszystko wskazuje na to, iż za jakiś czas na mapie Polski pojawi się kolejne uzdrowisko! Mowa o leżącym nieopodal Bielska-Białej Jaworze. Niewielka wieś miała status uzdrowiska, lecz straciła go 118 lat temu. Teraz jednak władze chcą go odzyskać!

Naczelnik wydziału strategii, rozwoju i funduszy urzędu gminy Radosław Hudziec, zapowiada rozpoczęcie prac rewitalizacyjnych odwiertu wód solankowych.

Ta kluczowa dla naszej gminy inwestycja ma na celu nie tylko poprawę życia mieszkańców poprzez dostęp do zasobów solankowych, ale także rozwój turystyki uzdrowiskowej, co w konsekwencji przyniesie korzyści ekonomiczne dla jaworzańskiej społeczności. To także kamień milowy w kierunku odzyskania statusu uzdrowiska - mówiła Anna Skotnicka-Nędzka, wójt Jaworza, cytuje portal podroze.wprost.pl. Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Poznajcie prawdziwą perełkę Śląska. Leczył się tu sam Tuwim!

Jaworze uznawany jest przez wielu za perełkę Śląska. Nie ma się co dziwić to naprawdę piękne miejsce z zalesionymi dolinami, stokami i rzekami. Wieś doceniana jest także ze względu na swoją historię. Okazuje się bowiem, że przed laty na miejscu chętnie i często bywały ważne osobistości, takie jak np. Julian Tuwim czy ówczesny premier kraju Ignacy Daszyński.

Miejmy więc nadzieję, że planowane odwierty i wszelkie prace rewitalizacyjne zakończą się pozytywnie i lada moment przyszli kuracjusze będą mogli cieszyć się kolejnym uzdrowiskiem!

Jeśli jesteście ciekawi, jak przedstawia się miejscowość na fotografiach, zachęcamy do sprawdzenia naszej galerii zdjęć powyżej.