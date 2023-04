Ponad 50 zł dziennie jako ekwiwalent za posiłek regeneracyjny. Flapsy do pensji

Teraz górnicy mają prawo do flapsów w formie bonów żywnościowych lub specjalnych kart przedpłaconych (od 2018 r. w PGG i od 2020 r. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej). Bywa, że można odebrać flapsy w naturze w stołówkach zakładowych (w JSW). Dawno temu pracownik podczas przerwy śniadaniowej konsumował zupę z wkładką z solidną porcją kiełbasy. W 1974 r. władza ludowa postanowiła uporządkować sprawę i wprowadziła do Kodeksu pracy artykuł stanowiący, że pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom, zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych, nieodpłatnie, odpowiednie posiłki i napoje, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych. Kolejne rozporządzenia ministerialne precyzowały co, komu i ile. Ostatnia interpretacja kodeksowa tego świadczenia zawarta jest w rozporządzeniu Rady Ministrów z 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów. Wróćmy jednak do czasów obecnych...

Teraz wartość tzw. posiłku regeneracyjnego wylicza się nie z kalorii, ale z mnimalnej ustawowej. W PGG wynosi wartość dziennego flapsa wynosi jeszcze 1,2 proc. najniższego krajowego wynagrodzenia, czyli 41,88 zł. Związkowcy chcą by wzrosła do 52,35 zł. Mniej na otrzymują pracownicy zakładów przeróbki węgla oraz pozostali pracownicy powierzchni – 1,08 proc. najniższego krajowego wynagrodzenia dziennie, a dla pracowników administracyjnych ten przelicznik wynosi 0,6 proc. (rozporządzenie mówi o tym, że posiłek regeneracyjny należy się pracownikom, którzy wykonują pracę związane z wysiłkiem fizycznym). Flapsowe, warto podkreślić, nie jest opodatkowane dla osób uprawnionych wspomnianym rozporządzeniem.

Za bony flapsowe czy z kart flapsowych nie kupi się używek (bezpośrednio) tylko żywność. Jako, że są wydawane razem z pensją, to straciły de facto status codziennego posiłku regeneracyjnego, a stały się w rzeczy samej dodatkiem do wynagrodzenia. Lub jak kto woli: ekwiwalentem wypłacanym za przysługujący pracownikom posiłek regeneracyjny. Według rozporządzenia z 1996 r. posiłek regeneracyjny powinien być wydawany pracownikom w dniach, w których wykonują pracę w warunkach uciążliwych, podczas przerw po 3-4 godzinach pracy. Pracodawca musi zapewnić higieniczne warunki, w których pracownik może przygotować lub spożyć posiłek regeneracyjny. To już historia.

