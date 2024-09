Utrudnienia na Śląsku. Wylała rzeka Piotrówka! Zamknięte przejście w Gołkowicach, służby w akcji

Tajemnicze zaginięcie 18-letniego Denysa. "Wyszedł z domu i miał pojechać do Katowic"

Jak ustaliła Polska Agencja Prasowa, przedstawiciele powiatu wodzisławskiego na Śląsku potwierdzili, że z powodu sytuacji na Piotrówce została podjęta decyzja o zamknięciu ul. Celnej, prowadzącej do przejścia granicznego z Republiką Czeską. To wszystko z uwagi na zagrożenie powodziowe spowodowane przez niż genueński. "Ze względu na podniesie się poziomu rzeki Piotrówki i wylanie jej po czeskiej stronie, przejście graniczne w Gołkowicach zostało zamknięte do odwołania. Nie przejedziecie też na jednośladach przez przejście w Skrbeńsku. Tam również po czeskiej stronie woda znajduje się już na drogach" - przekazał Urząd Gminy Godów na stronie internetowej. Lokalne władze dodały, że zamknięte zostało również przejście graniczne w Marklowicach Górnych w gminie Zebrzydowice.Gmina Godów poinformowała też, że z powodu wzbierania wód opadowych awaryjnie zamknięty został lokalny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Wielka woda na Śląsku. Trudna sytuacja w pow. wodzisławskim, wylała rzeka Piotrówka

W związku z obfitymi opadami deszczu straż pożarna w całym woj. śląskim odnotowała już setki zdarzeń, najwięcej na południu regionu. Zalane zostały niektóre odcinki dróg czy posesje. Poza wypompowywaniem wody interwencje strażaków dotyczą usuwania wiatrołomów i działań prewencyjnych - chodzi o zabezpieczanie workami z piaskiem budynków i wałów. W sobotę rano stan alarmowy przekroczyła rzeka Pszczynka w Pszczynie, stany ostrzegawcze były przekroczone na Gostyni w Bojszowach, na Brynicy w Szabelni i na Odrze w Chałupkach. W piątek wójt Rudzińca wprowadził pogotowie przeciwpowodziowe na terenie tej gminy, zaś w sobotę wójt gminy Zebrzydowice wprowadził alarm przeciwpowodziowy. Źródło: PAP.

