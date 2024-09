Wjechali do wypełniającego się wodą zbiornika Racibórz Dolny. Strażacy musieli użyć katamaranu

Wjechali do napełniającego się wodą zbiornika Racibórz Dolny. W ostatniej chwili pomogli im strażacy

To doprawdy kuriozalna sytuacja, kiedy południe Polski walczy z powodzią, trzech mężczyzn postanowiło "zwiedzić" wypełniający się wodą zbiornik Racibórz Dolny i wjechać do niego samochodem...

Wszystko to rozegrało się w niedzielę, 15 września, gdy zbiornik już przyjmował wodę. Około 17:00 strażacy otrzymali prośbę o pomoc w ewakuacji. Mężczyźni dosłownie wjechali do środka zbiornika, wjechali tam prawdopodobnie od strony Bukowa.

Mężczyźni zdali sobie sprawę z powagi sytuacji, gdy stale podnosząca się woda podlała samochód, tak, że auto nie było wstanie wyjechać ze zbiornika bezpiecznie, wezwali strażaków na pomoc. Obiekt jest ogromny, dlatego nim rozpoczęto akcję ratunkową, strażacy musieli namierzyć auto. Zrobili to przy użyciu drona.

- Po przyjeździe na miejsce, przy pomocy drona udało się nam te osoby zlokalizować, bo teren jest mocno zadrzewiony. Później strażacy podpłynęli do nich katamaranem i ewakuowali na brzeg pojedynczo z miejsca, w którym czekali na ratunek - informuje st. kpt. Sebastian Bauer, oficer prasowy wodzisławskiej komendy PSP.

Racibórz Dolny to największy zbiornik przeciwpowodziowy w kraju

Zbiornik Racibórz Dolny, to największy w Polsce zbiornik przeciwpowodziowy. Został wybudowany po powodzi stulecia, która przetoczyła się przez Polskę w 1997 roku. Pojemność zbiornika wynosi 185 milionów metrów sześciennych wody. Miał być gotowy do przyjęcia tak dużej fali, jaka przyszła w 1997 roku, by zapobiec kolejnej, ewentualnej "powodzi tysiąclecia", która - dzięki temu - miała się już nigdy więcej nie wydarzyć. Ostatnie informacje są bardzo niepokojące, we wtorek 17 września Wody Polskie poinformowały, że zbiornik jest już napełniony w 80 procentach.

Portal Nowiny cytuje ludzi, obawiających się tego, czy w zbiorniku "wystarczy miejsca". Linda Hofman w rozmowie z serwisem tłumaczy, że woda będzie tam trzymana tak długo, aż poziom się nie ustabilizuje.W zbiorniku prowadzony jest też kontrolowany spust nadmiaru wody.