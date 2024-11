i Autor: Policja Śląska Dwa pociągi towarowe zderzyły się w nocy ze środy na czwartek, 21 listopada, w Kuźni Raciborskiej na Śląsku

Dramat na torach

Zderzenie pociągów na Śląsku! Oba składy się wykoleiły. Nocny wypadek w Kuźni Raciborskiej [ZDJĘCIA]

Dwa pociągi towarowe zderzyły się w nocy ze środy na czwartek, 21 listopada, w Kuźni Raciborskiej na Śląsku. Do wypadu doszło przed godz. 1.30. Do zdarzenia doszło, gdy dwa środkowe wagony jednego ze składów przewróciły się na sąsiedni tor. Obaj maszyniści trafili pod opiekę służb medycznych, jeden został zabrany do szpitala. Przejazd kolejowy w Kuźni Raciborskiej jest nieprzejezdny.