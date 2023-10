Jak dbać o swoją skórę? Podstawa pielęgnacji w domowym wydaniu

Jak pielęgnować skórę?

Właściwa pielęgnacja to bez wątpienia podstawa, bez niej żaden makijaż nie będzie wyglądał dobrze. Przedstawiamy wam sposoby, by odpowiednio nawilżyć i zadbać o skórę. Wypróbuj to, a twoja cera z pewnością ci podziękuje. Możesz wybierać kosmetyki o innym składzie i zróżnicowanych właściwościach, jednak odpowiednia pielęgnacja zawiera kilka bazowych kroków, które powinny wykonywać osoby niezależne od typu skóry. Zobacz, jak wygląda poranna i wieczorna idealna rutyna.

Krok 1 - demakijaż

Zmycie makijażu to absolutna podstawa każdej wieczornej pielęgnacji. Kosmetolodzy są zgodni, największych grzechem jakie popełniamy jest chodzenie spać w makeupie. To prawdziwa tortura dla naszej cery. Skóra nocą wypoczywa, regeneruje się i o wiele skuteczniej wchłania składniki aktywne kosmetyków niż w ciągu dnia, jeżeli jednak jest zapchana makijażem to procesy te są zaburzone. Dokładny demakijaż to podstawowa rzecz, jaką powinniśmy wykonywać przed spaniem. Wybieraj kosmetyki, które są odpowiednie dla ciebie, mogą to być olejki jak i również klasyczny płyn micelarny, staraj się używać różnych wacików do mycia twarzy i oczu.

Przetestuj: FaceBoom - Masło do mycia twarzy i demakijażu

Szybko, skutecznie i dokładnie rozpuszcza nawet mocny makijaż, również z delikatnej skóry wokół oczu i ust, a także usuwa pozostałe zanieczyszczenia. Poradzi sobie nawet z wodoodpornym i trudnym do zmycia makijażem. Zapewnia skórze wszystko, czego potrzebuje na etapie oczyszczenia. Koi, złagodzi podrażnienia, nawilża i doskonale przygotowuje cerę do dalszego rytuału pielęgnacji

i Autor: Materiały prasowe FaceBoom

Krok 2 - odpowiednie mycie twarzy

Wiele osób błędnie myśli, że wykonany demakijaż oznacza, że twarz jest umyta. Tak nie jest, po pozbyciu się ze skóry makeupu musimy ją dogłębnie oczyścić, w tym celu stosuje się wszelkie kosmetyki zmywalne wodą, takie jak żele do mycia, pianki i płyny myjące. Dopiero po tym kroku nasza skóra jest czysta i przygotowana pod inne kosmetyki. Pamiętaj, by myć twarz zarówno rano, jak i wieczorem.

tołpa - authentic, żel do mycia twarzy

Oczyszcza i jednocześnie intensywnie pielęgnuje dzięki czystym molekułom kwasu mlekowego. Usuwa najdrobniejsze zanieczyszczenia i makijaż z zachowaniem naturalnej równowagi: mikrobiomu, fizjologicznego pH i bariery hydrolipidowej. Łagodzi podrażnienia i zaczerwienienia. W ciągu kilku chwil skóra jest idealnie oczyszczona, odświeżona i nawilżona.

i Autor: Materiały prasowe tołpa

Krok 3 - tonizacja

Kiedy mamy już dobrze oczyszczoną skórę to czas na tonik. Wiele osób uważa, że produkt ten ma działanie podobne do płynów micelarnych i oczyszcza cerę. tak jednak nie jest. Tonik przede wszystkim tonizuje cerę, co oznacza przywrócenie i podtrzymanie jej naturalnego pH, które często jest zaburzone przez kosmetyki, które stosujemy. Dodatkowo produkty dostępne na rynku posiadają także inne właściwości, takie jak nawilżenie czy działanie kojące.

Przetestuj - ZIAJA tonik przed makijażem i po makijażu

Tonik w sprayu do każdego rodzaju cery. Przeznaczony do skutecznego tonizowania skóry esencją aktywnych witamin - głównie C i B3 (niacynamid) oraz B5, B6 i E o energetyzującym działaniu. Idealnie przygotowuje skórę do aplikacji kremu lub podkładu. Pomaga w równomiernym rozprowadzeniu i nakładaniu preparatów pielęgnacyjno-upiększających oraz przy blendowaniu gęstszych, kryjących fluidów.

i Autor: Materiały prasowe Ziaja

Krok 4 - serum

Serum to preparat o działaniu silniejszym niż kremy. Stosuje się zazwyczaj go przed aplikacją kremu, by aktywne składniki w nim zawarte mogły lepiej się wchłonąć. Jego działanie jest silnie skoncentrowane i w zależności od swoich potrzeb może wybierać kosmetyki o innych właściwościach. Obecnie na rynku dostępnych jest ich na prawdę wiele, są takie o działaniu przeciwzmarszczkowym, zmniejszającym pory, czy niwelującym przebarwienia. Kosmetolodzy rekomendują, by co jakiś czas zmieniać serum, tak by nasza skóra nie przyzwyczaiła się do jego składników aktywnych.

Przetestuj: Fluff - Booster dwufazowy z witaminą C

Skoncentrowane serum dwufazowe o podwójnej sile działania zapewni maksymalną moc pielęgnacji Twojej skóry! Sprawia, że w ciągu paru chwil szara skóra staje się pełna blasku.

i Autor: Materiały prasowe Fluff

Krok 5 - krem

Ostatnim krokiem podstawowej pielęgnacji jest krem, również krem pod oczy. To ostatni etap porannej i wieczornej rutyny. Podobnie jak w przypadku serum możemy wybierać kosmetyki dopasowane do naszych potrzeb. Pamiętajmy jednak o właściwym nawilżeniu skóry, nawet cera tłusta tego potrzebuje. Na tak przygotowaną twarz możesz zastosować masaż, dzięki temu skóra będzie jeszcze bardziej pobudzona, a składniki aktywne zawarte w kosmetykach lepiej się wchłoną. Przed aplikacją makijażu należy jeszcze pamiętać, by zastosować krem SPF, który będzie chronił przed szkodliwym promieniowaniem słonecznym. To krok, którego nie wolno pomijać.

Przetestuj: Bielenda Beauty Molecules

Wysokoaktywne preparaty z molekułami piękna i kompleksami składników aktywnych o wielopoziomowym działaniu pielęgnacyjnym, które spowalniają negatywne skutki procesów starzenia. Dzięki odpowiednio skomponowanym formułom z precyzyjnie dobranymi składnikami skóra odzyskuje balans, długotrwały komfort i zdrowy, promienny wygląd

i Autor: Materiały prasowe Bielenda