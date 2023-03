„TOGETHER WE...” – globalna kampania SEPHORA z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet 2023

Globalna kampania SEPHORA “Together We…”

We współczesnym świecie prawa kobiet często wciąż nie są respektowane. Chcąc wspierać kobiecą społeczność i okazać jej swoją solidarność, SEPHORA z dumą prezentuje siłę swojej globalnej marki i społeczności, przedstawiając inspirujące historie inspirujących kobiet.

SEPHORA to światowy lider przemysłu kosmetycznego, w którego szeregach ponad 40 000 pracowników identyfikuje się z kobiecą płcią. Grupa ta stanowi aż 87% wszystkich zatrudnionych w SEPHORA. Jednocześnie kobiety sprawują ważne funkcje w firmie - aż 87% kierowników perfumerii SEPHORA to kobiety. 61% osób zasiadających na stanowiskach zarządzających w firmie, to kobiety, które przewodzą dwóm z trzech regionów: Azji, Europie i na Bliskim Wschodzie, oraz kluczowym rynkom takim jak: Arabia Saudyjska, Chiny, Brazylia, czy Wielka Brytania. Kobiety dowodzą również ważnym dla biznesu funkcjom, takim jak Global Merchandising, HR i Brand Purpose. SEPHORA wierzy bowiem w to, że piękno jest doskonałą drogą do dodawania kobietom siły, ich samorealizacji, pewności i akceptacji siebie. Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, SEPHORA rozpoczyna kampanię „Together We…”, składającą się z szeregu działań celebrujących siłę społeczności kobiet w SEPHORA.

Inspirujące historie wyjątkowych kobiet

W tegorocznej kampanii SEPHORA uwypukla historie wyjątkowych kobiet ze swojej społeczności, dzieląc się ich inspirującymi historiami – m.in. historiami założycielek uznanych marek kosmetycznych, pracowników i partnerów, którzy na różnych płaszczyznach reprezentują zbiorową siłę i wsparcie dla idei równości. Z tej okazji, swoimi historiami podzielą się m.in. Miranda Kerr, założycielka marki Kora Organics, dostępnej od 2022 w Sephora w Europie, Jen Atkin, reprezentująca markę OUAI, czy Tiffany Mastersons – założycielka marki Drunk Elephant. W Polsce do udziału w kampanii digital, SEPHORA zaprosiła swoich pracowników – ekspertki – Judytę i Ewę, prowadzące m.in. działania na rzecz wspierania kobiet w SEPHORA, Helenę Norowicz – aktorkę, która udowadnia swoimi działaniami, że piękno nie ma wieku, ambasadorkę Fundacji Zaczyn, czy znane poprzez swoją aktywność w social mediach na rzecz samoakceptacji kobiet – Aleksandrę Cedro (@aleksandracedro) oraz Izabelę Zabielską (@izabela_zabielska).

Globalny program Classes for Confidence SEPHORA

Z okazji 8 marca, SEPHORA rozwija także na całym świecie swój program specjalnych, zaangażowanych Classes for Confidence, czyli warsztatów, których celem jest budowanie pewności siebie i które skierowane są do kobiet w trudnych sytuacjach życiowych. Inicjatywa ta rozpoczęła się w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, a w 2018 roku zadebiutowała w Europie i na Bliskim Wschodzie. W tym roku rozwinięta zostanie globalnie, na 24 rynkach, w tym w Azji i Singapurze, Tajlandii, Malezji czy Australii.

Classes for Confidence to zamknięte spotkania, przygotowywane we współpracy z organizacjami non-profit, których zadaniem jest wsparcie różnorodnych, nieuprzywilejowanych społeczności, dodanie pewności siebie osobom w trudnych sytuacjach życiowych, takich jak na przykład: walka z nowotworem, poszukiwanie pracy w trudnych momentach życia, czy osobom będącym w procesie zmiany płci.

Spotkania te, odbywają się w atmosferze wsparcia, w której uczestnicy mogą nauczyć się m.in. różnorodnych technik makijażowych, by wzmocnić poczucie pewności siebie i samoakceptacji. Od początku programu, wsparciem warsztatowym objęto ponad 1 200 osób, które wzięły udział w ponad 100 grupowych lekcjach w Europie i na Bliskim Wschodzie. 12 tysięcy osób wzięło udział w prawie 3 tysiącach spotkań w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. W Polsce Classes for Confidence organizowane są przez SEPHORA od 2019 roku przy wsparciu Partnerów takich jak: Fundacja Sukcesu Pisanego Szminką, Fundacja Zaczyn, czy Stowarzyszenie Kampania Przeciw Homofobii. W spotkaniach uczestniczyło dotąd już ponad 100 osób.

- W SEPHORA uwalnianie siły i potencjału kobiet, zawsze było priorytetem. Jesteśmy dumni z tego, że możemy podkreślić nasze długoterminowe wsparcie dla idei różnorodności i równości w miejscu pracy. Chcemy, by SEPHORA zawsze była miejscem, w którym każdy czuje się swobodnie i może wyrażać to, kim naprawdę się czuje – mówi Maria Farrow, Global Chief Human Resources Officer.

- Poprzez program Classes for Confidence chcemy by kobiety w różnych, trudnych momentach życia, poczuły się pewnie i odnalazły swoją wewnętrza siłę. Jesteśmy bardzo dumni z tego, że możemy rozwinąć tę ideę na trzech kontynentach i wspierać te niezwykłe kobiety – mówi Deborah Yeh, Global Chief Purpose Officer w SEPHORA. – Wierzymy, że naszą rolą jest rozwijanie sposobu, w jaki na świcie rozumiane jest piękno i chcemy podkreślić nasze zobowiązanie do wspierania różnorodności, równości i solidarności z kobietami – dodaje.

SEPHORA partnerem paryskiej wystawy „WOMAN”

SEPHORA objęła partnerstwem niezwykłą wystawę podkreślającą głos i rolę 2000 kobiet z 50 krajów świata.Projekt zainspirowany filmem Anastasii Mikova i Yanna-Arthusa Bertrands z 2020 roku, będzie miał swoją premierę 8 marca w Paryżu. Wystawę będzie można odkrywać przez cały rok. Na odwiedzających czekają bezprecedensowe historie kobiet z całego świat, dzięki którym poszukać można odpowiedzi na pytanie, co oznacza bycie kobietą w dzisiejszym świecie i skąd kobiety czerpią swoją siłę oraz pewność siebie. Idea i wartości reprezentowane przez wystawę „WOMAN” odzwierciedlają filozofię i misję SEPHORA, którą jest wspieranie i dzielenie się historiami inspirujących kobiet, piękno, różnorodność i sztuka.

Wspólny projekt SEPHORA Polska i Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, SEPHORA w Polsce we współpracy z Parterem – Fundacją Sukcesu Pisanego Szminką, przygotowała dedykowany kobietom cykl spotkań. Kameralne, 2-godzinne Classes for Confidence dla pań, odbędą się w dniach 7-10 marca, w 5 miastach Polski: Warszawie, Poznaniu, Katowicach, Łodzi oraz Krakowie. Podczas sesji, uczestniczki spotkają się z ekspertkami programu Fundacji SPS – Sukces To Ja, a także wezmą udział w warsztacie pielęgnacyjno-makijażowym prowadzonym przez ekspertki SEPHORA.

7 marca o godz. 17.00 odbędzie się otwarte spotkanie - live dla pań z ekspertami Fundacji: Katarzyną Malinowską (coach i trenerką umiejętności miękkich) oraz Joanną Rek-Faber (mentorką i ekspertką psychologii pozytywnej) – Confidence Booster. Dołączyć można do niego poprzez Instagram Fundacji SPS oraz Instagram SEPHORA Polska.

Współpraca SEPHORA w Polsce z Fundacją SPS trwa od 2018 roku. Wspólnie realizują program Fun.Tech.Future. dla młodzieży z pieczy zastępczych i nieuprzywilejowanych grup społecznych, wkraczającej na rynek pracy. Jednym z elementów programu są Classes for Confidence, w których uczestnicy programu mogą wziąć udział stacjonarnie w perfumeriach SEPHORA lub on-line.

i Autor: Materiały prasowe Sephora