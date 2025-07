Do którego kontenera wyrzucić stare majtki i bokserki? Prawie nikt tego nie wie, a musi to robić każdy! Sprawdź, do jakiego śmietnika powinna trafić stara bielizna

Gdzie wyrzucić starą bieliznę? Do którego kontenera powinny trafić znoszone majtki i bokserki?

Czysta i świeża bielizna to nie tylko kwestia estetyczna, ale też sprawa higieny. Na majtkach rozwijają się bakterie oraz zarazki, które nie pozostają bez wpływu na nasze zdrowie. Eksperci wskazują, że częsta wymienia bielizny to sprawa zdrowia. Podstawą jest codzienna wymienia majtek na czyste. Niektórzy zalecają nawet, by latem lub po treningu, robić to częściej. Do prana majtek i bokserek najlepiej jest sięgać po delikatne detergenty, które nie będą podrażniały okolic intymnych. Świeża bielizna to nie tylko czysta bielizna. Specjaliści wskazują także, aby regularnie wyrzucać stare majtki. Uznaje się, że po około 2 latach użytkowania należy pozbyć się znoszonej bielizny.

Problem pojawia, gdy stajemy przed kontenerem na śmieci i zastanawiamy się, do którego pojemnika powinna trafić stara bielizna. W Polsce od kilku miesięcy obowiązują nowe przepisy określające, gdzie powinny trafić tekstylia. Ubrania oraz materiały, które nadają się do przerobienia lub na sprzedaż można wrzucić do kontenera PCK. Jednak wyrzucanie tam starych majtek, bokserek, a nawet skarpetek nie jest najlepszym pomysłem. Według przepisów tego rodzaju tekstylia powinny trafić do specjalnych punktów zbiórki, czyli Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Tego rodzaju punkty powinny być udostępnione przez miasto i zbierać śmieci nieodpłatnie. W przypadku starych majtek lepiej zebrać jest większą liczbę rzeczy i jednorazowo zawieźć je do PSZOK. Wśród tekstyliów, które powinny być wyrzucane w ten sposób znajdują się ubrania, firanki, szmaty, pościel, a nawet ręczniki. Za nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów grozi mandat do 500 zł.

Wyjątek stanowią tekstylia pokryte smarami oraz olejami. Bardzo mocno pobrudzone szmaty lub ręczniki, które nie nadają się do recyklingu można wyrzucić na czarnego kontenera na odpady zmieszane.