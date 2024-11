Już 2 łyżki tego płynu odkamienią żelazko. Rozpuści osady zalegające w dyszach oraz na stopie. Nie chodzi o ocet. Czyszczenie żelazka

Wystarczy 1 szklanka babcinej odżywki, a zmarniały grudnik zakwitnie. Podlewaj go tym, gdy tylko zauważysz pierwsze pąki. Odżywka do grudnika, by kwitł w Boże Narodzenie

Wysyp to na blat i sięgnij po nagrzane żelazko. Świetny sposób na szybkie czyszczenie żelazka

Nieczyszczone żelazko to prosta droga to nieodwracalnego uszkodzenia urządzenia. Zwłaszcza żelazka starego typu należy regularnie czyścić. Osad i kamień z wody osadzają się na dyszach i na stopie żelazka powodując trudne do usunięcia zabrudzenia. Całkowite zatkanie sprawia, że woda nie dopływa do dysz i prasowanie z parą jest niemożliwe. Jak czyścić żelazko, aby było one jak najdłużej sprawne? Świetnym sposobem konserwacji żelazka jest sól kuchenna. Ta tania i uniwersalna przyprawa rewelacyjnie radzi sobie z zabrudzeniami na stopie żelazka. Czyszczenie urządzenia przy jej pomocy jest banalnie proste.

Wystarczy, że na desce do prasowania rozłożysz papier do pieczenia i obficie posypiesz nią tradycyjną solą kuchenną. Żelazko nagrzej i delikatnie przeprasuj po soli kuchennej. Wykonuj powolne ruchy, aby zabrudzenia i przypalenia ustąpiły. Delikatnie wytrzyj żelazko mokrą ściereczką. Używaj delikatnych materiałów, aby nie porysować powierzchni. Czynność tą wykonuj regularnie i nie dopuszczaj do sytuacji, gdy kamień pokryje żelazko grubą warstwą. W takiej sytuacji trudniej będzie doczyścić urządzenie. Czyszczenie żelazka solą nie sprawdzi się w przypadku urządzeń ze stopą teflonową. W tym przypadku drobiny soli mogą okazać się za ostre.

Szybki sposób na odkamienienie żelazka

Podczas czyszczenia przypalonej stopy żelazka pomocna może okazać się biała kreda szkolna. Wystarczy, że delikatnie rozgrzejesz żelazko i posmarujesz jego stopę kredą. Rozpuszczoną kredę należy zostawić na stopie żelazka na kilka minut, a następnie przetrzeć szmatką. Kreda świetnie usuwa spalenizną i jest bezpieczne dla każdego typu urządzeń. Z powodzeniem możesz ją stosować na żelazkach z teflonową powłoką. To nie jedyne zastosowanie kredy podczas czyszczenia żelazka. Jeżeli zmagasz się z problemem brzydkiego zapachu wydobywającego się z komory parowej to możesz do niej wsypać niedużą ilość pokruszonej kredy. Świetnie niweluje ona brzydkie zapachy. Kreda to naturalny neutralizator stęchlizny oraz wilgoci. Wsypując kredę do komory parowej żelazka musisz pamiętać o jej dokładnym usunięciu tak, by nie pozostały w niej żadne drobiny. Mogę one zatkać dysze lub przetransferować się na prasowane ubrania.