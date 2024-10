Robię to z firankami przed włożeniem ich do bębna, a po praniu nigdy nie muszę ich prasować. Są gładkie bez zagnieceń i czyste. Pranie firanek bez prasowania

Po czym włosy rosną jak szalone? Takich składników jest bardzo dużo i powinniśmy skupić się nie tylko na kosmetykach, ale i tym, co jemy. Dieta, która wzmacnia nasza odporność, wzmacnia także włosy, dlatego powinna być bogata w białko np. ze strączków. Nie wolno zapominać także o aminokwasach zawartych w takich produktach jak: pomidory, papryka, melony, bób, szpinak, wiśnie, czereśnie, jagody, morele czy śliwki. Pomocne będą także produkty bogate w witaminy A, C oraz E. Te znajdziemy np. w marchewce, czarnej porzeczce, malinach, dzikiej róży, jarmużu, szpinaku, jakach, orzechach czy oleju rzepakowym tłoczonym na zimno. W diecie na porost włosów nie pomijamy także produktów bogatych w cynk, miedź, żelazo czy biotynę dlatego kasza, sardynki, kakao czy gorzka czekolada także powinny znaleźć się w naszym menu.

Kroję w plastry, dodaje dwie gałązki i gotuję. Przepis na wcierkę, po której włosy rosną jak szalone

Oprócz diety, która będzie sprzyjała porostowi włosów, możemy zastosować także wcierki. Zamiast kupować gotowy preparat, możemy zrobić go sami z naturalnych składników. Jedną z najprostszych przyspieszających porost włosów jest woda rozmarynowo-imbirowa. Rozmaryn zawiera mnóstwo przeciwutleniaczy, które wzmacniają włosy i zapobiegają ich łamaniu. Dlatego polecany jest nie tylko na porost włosów, ale także do pielęgnacji długich kosmyków. Ponadto składniki zawarte w rozmarynie stymulują krążenia krwi w skórze głowy i wzmacniają cebulki. Mają także działanie przeciwzapalne i przeciwgrzybicze, dzięki czemu niwelują łupież. Na wzmocnienie i regenerację skóry głowy wpływa także imbir. Odpowiada za dotlenienie cebulek włosowych, dzięki czemu hamuje wypadanie kosmyków. Żeby przygotować domową wcierkę, potrzebujemy 4 plasterki imbiru, dwie gałązki świeżego rozmarynu (lub 3 łyżeczki suszonego) oraz 0,5 l wrzącej wody. Rozmaryn i imbir zalewamy wodą i odstawiamy do wystudzenia. Następnie odcedzamy, przelewamy do butelki z dyfuzorem i odstawiamy do lodówki. Przechowujemy maksymalnie 7 dni. Wcierki używamy zawsze po umyciu włosów i delikatnie wmasowujemy w skórę głowy.

