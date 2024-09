Nabłyszczanie paneli domowym sposobem. Do wiadra z płynem dodaj kilka kropel tego, a panele odzyskają swój blask. Bez zacieków i smug

Domowe sposoby na mycie paneli

Mycie paneli to dość spory wyzwanie. To najczęściej jedna z tych czynności, którą staramy się wykonywać jak najrzadziej. Aby mycie paneli sprawiało mniej trudu warto znać domowe sposoby. Często są one o wiele bardziej skuteczne niż kupne płyny do podłóg. Jednym z najczęściej polecanych trików na mycie paneli jest dodanie do wody octu. Działa on świetnie na wszelkiego rodzaju zabrudzenia, a dodatkowo niweluje ryzyko powstawania smug i zacieków. Innym sposobem na mycie paneli jest płyn do płukania. Płyn zmiękczający do ubrań ma właściwości antystatyczne, więc będzie odpychać od podłoża kurz. Do mycia podłóg możesz wykorzystać również szare mydło lub zwykły płyn do naczyń.

Dodaję kilka kropel tego do mycia paneli. Idealnie nabłyszcza i chroni

Częste przecieranie i detergenty sprawiają, że panele z czasem zaczynają matowieć. Tracą swój blask i przestają prezentować się okazale. Na to również istnieje sposób. Najlepszą metodą na nabłyszczenie paneli jest dodanie niewielkiej ilości oliwi. Musi to być czysta oliwa bez dodatku przypraw. Nabłyszczanie paneli oliwią możesz zrobić na dwa sposoby.

Pierwszy z nich to dodanie kilku kropel oliwi bezpośrednio do wiadra z wodą płynem. W ten sposób już podczas mycia podłóg będziesz je delikatnie nabłyszczać. Pamiętaj, by w tym przypadku dokładnie przetrzeć panele do sucha, by nie zrobiły się plamy. Drugim sposobem na nabłyszczenie paneli jest ich polerowania. Po umyciu podłogi odczekaj aż wyschnie. Na miękką, bawełnianą ścierką dodaj kilka kropel oliwy z oliwek. Okrężnymi ruchami wcieraj oliwę w panele. Takie nabłyszczenie warto wykonywać raz na kilka tygodni, a podłoga przez długie lata będzie jak nowa. Oliwa nie tylko doda jej blasku ale także zakonserwuje i ochroni przed działaniem wilgoci.

QUIZ dla doświadczonych pań. Na te pytania powinna odpowiedzieć każda kobieta Pytanie 1 z 10 Pierwszą kobietą w historii, która stanęła na czele polskiego rządu była: Beata Szydło Ewa Kopacz Hanna Suchocka Dalej