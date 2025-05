Podlewam hortensje coca-colą, a one kwitną na niebiesko. Dzięki tej odżywce powietrze wypełni się zapachem kwiatów. Nawożenie hortensji w sezonie

Nawożenie hortensji coca-colą. Czy to ma sens?

Domowe odżywki stosowanie w uprawie roślin to bardzo dobry pomysł. Nawet profesjonalni ogrodnicy wskazują, że naturalne nawozy w niczym nie ustępują gotowym mieszankom dostępnym w sklepach ogrodniczych. Hortensje w swojej uprawie potrzebują nawozów, które lekko będą zakwaszały glebę. Z tego też powodu najczęściej polecane sposoby na nawożenie hortensji to, te z wykorzystaniem fusów z kawy i skórek po bananach. Odżywki te zawierają potrzebne składniki, takie jak azot, fosfor oraz potas. Wpływają one na rozwój pędów oraz korzeni i stymulują procesy kwitnienia. Warto jednak jednak wiedzieć, że nawozy z dużą zawartością azotu nie są polecane do stosowania jesienią. Wydłużają one sezon wegetacji i sprawiają, że roślina nie przygotuje się odpowiednio do nadchodzącej zimy.

W internecie można znaleźć także mniej oczywiste sposoby na nawożenie hortensji. Należy do nich między innymi coca-cola. Okazuje się, że stosowanie odżywki z coca-coli bezpośrednio na ziemię wokół hortensji może mieć pozytywny wpływ. Coca-cola delikatnie zakwasza podłoże i sprawia, że kwiaty hortensji stają się niebieskie. Dodatkowo zawarte w tym napoju cukry i kwas fosforowy wspierają rozwój pożądanych mikroorganizmów i przyspieszają kompostowanie. Do nawożenia hortensji coca-colą konieczne jest rozcieńczanie napoju. W innym przypadku taka odżywka może być za mocna. W wiadrze wymieszaj coca-colę z wodą w proporcjach 1:5 i tak przygotowanym roztworem podlewaj podłoże hortensji. Unikaj stosowania odżywki na liście i kwiaty. Bezpośredni oprysk może być dla nich szkodliwy.

Opryski z coca-coli na mszyce. Czy warto?

Niektórzy polecają stosowanie coca-coli w formie oprysków na szkodniki. Ten sposób nie jest jednak przebadany, ani udowodniony naukowo. Wskazuje się, że ten sposób wykorzystania coca-coli w ogrodzie może wiązać się z negatywnymi skutkami. Coca-cola może sklejać ze sobą szkodniki i przyciągać kolejne. W przypadku usuwania mszyc o wiele lepiej sprawdzą się opryski z czosnku. sody oczyszczonej, a nawet mleka. W sklepach kupisz także gotowe mieszanki odstraszające szkodniki od roślin.