Przez ten błąd Polacy płacą wyższe rachunki za gaz. Wystarczy ta prosta czynność, a zaoszczędzisz. Jak oszczędzać na gazie z kuchenki?

Przez ten błąd Polacy płacą wyższe rachunki za gaz. Zrób to, a oszczędzisz

Ceny prądu i gazu w ostatnim czasie nie należą do najniższych. Wiele osób szuka oszczędności, gdzie się da. Często okazuje się, że proste błędy popełniane przez każdego z nas przyczyniają się do wyższych rachunków. Gotowanie na kuchence gazowej bez pokrywek wydłuża ten proces i sprawia, że zużywamy więcej gazu, a przez to nasze rachunki rosną. Również źle dobrane garnki do wielkości palników mogą przekładać się na zużycie gazu. Pamiętaj, że gaz nie powinien uciekać po boku garnka. W ten sposób podgrzewasz powietrze wokół, a nie naczynie.

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jak ważne jest regularne czyszczenie palników od kuchenki gazowej. Pozatykane dysze palników z kuchenki gazowej przyczyniają się do wyższego zużycia surowca. Zazwyczaj podczas czyszczenia kuchenki gazowej przeciera się palniki, ale się ich nie zdejmuje, a to właśnie zbierają się zwęglone resztki jedzenia. Blokują one dysze przez co gaz ma utrudniony dostęp do palnika. Zużywa się go więcej, a my płacimy wyższe rachunki.

Jak prawidłowo wyczyścić palniki kuchenki gazowej?

Gdy palniki będą zimne zdejmij i je dokładnie wyczyść. Możesz do tego użyć pasty z sody oczyszczonej oraz wody. Rozpuści ona spaleniznę i zaschnięte resztki jedzenia. Odkurzaczem wyczyść otwory palnikowe, a niewielkim drucikiem odblokuj zatkane dysze. W ten sposób dostęp do gazu nie będzie utrudniony. Całość ponownie zamontuj. Sprawdź, czy palniki odpowiednią leżą. Czynność tę powtarzaj regularnie, aby zapobiec zatykaniu się otworów przez, które dostarczany jest gaz.

