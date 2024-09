Przez to Twój storczyk marnieje i nie chce zakwitnąć. Popularna, domowa odżywka może zrujnować roślinę. Tym nie nie podlewaj storczyków

Rozpuszczam 1 łyżkę w wodzie i podlewam skrzydłokwiat we wrześniu. Momentalnie wypuszcza nowe liście i kwitnie. Domowa odżywka do skrzydłokwiatu

Jak pielęgnować storczyk w domu?

Storczyk, czyli popularna orchidea to zdecydowanie jeden z najpopularniejszych kwiatów doniczkowych. Jego ogromną zaletą jest fakt, że to roślina wieloletnia, które w sezonie kwitnie nawet przez kilka miesięcy. Kwiaty storczyków są pęknie i świetnie zdobią każde wnętrze. Dodatkowo storczyki nie są trudne w pielęgnacji i poradzą sobie z nimi nawet osoby początkujące. Jedną z najważniejszych zasad pielęgnacji storczyków jest przygotowanie odpowiedniego podłoża. Korzeni orchidei muszą być umieszczone w przepuszczalnym podłożu, które zapewni dostęp do światła. W tym celu świetnie sprawdzi się mieszanina kory sosnowej, torfu włóknistego i keramzytu. Gotową mieszankę do storczyków kupisz praktycznie w każdym sklepie ogrodniczym.

Przez tę odżywkę storczyk może zacząć marnieć. Lepiej na nią uważać

Kolejnym bardzo ważnym krokiem w pielęgnacji storczyków jest ich nawożenie. Rośliny te lubią domowe odżywki. Eksperci do storczyków polecają nawozy bogate w azot i potas. Świetnie sprawdza się tutaj domowa odżywka z fusów po kawie. Swego czasu popularne było także nawożenie storczyków piwem rozcieńczonym z wodą. Okazuje się jednak, że taka odżywka nie zawsze jest dobrym pomysłem. Jak podają eksperci ze strony homebook.pl piwo może przyczyniać się do przesuszania się łodyg i w konsekwencji do zatrzymania się kwitnienia.

- Trudno bowiem nie zauważyć, że piwo zawiera całkiem sporo alkoholu, który nie przypadnie do gustu zwłaszcza delikatnym i wrażliwym roślinom. Podlanie piwem może w najlepszym razie wysuszyć ich pędy, w najgorszym trwale je uszkodzić - czytamy na stronie homebook.pl.

Eksperci zwracają uwagę, że choć piwo faktycznie zawiera wiele cennych składników odżywczych takich jak słód jęczmienny, chmiel oraz drożdże, to jednak brak jest naukowych badań o jego pozytywnym wpływie na pielęgnacje storczyków. Częste podlewanie roślin piwem może skutkować jedynie brzydkim zapachem fermentującego alkoholu dobywającym się z doniczek.

