Zagotuj w wodzie i spryskaj mszyce na kwiatach doniczkowych, a pozbędziesz się ich raz na zawsze. Napar ochroni rośliny przed szkodnikami. Domowy oprysk na mszyce na kwiatach doniczkowych

Mszyce to niewielkie owady z rzędu pluskwiaków, które żerują na roślinach, wysysając z nich soki. Występują w różnych kolorach – od zielonych, przez czarne, aż po białe i brązowe. Najczęściej spotykane na kwiatach doniczkowych są mszyce zielone i czarne. Dlaczego są takie groźne? Po pierwsze, rozmnażają się w zastraszającym tempie. Po drugie, żerując na roślinach, osłabiają je, powodując deformacje liści, zahamowanie wzrostu, a w skrajnych przypadkach nawet obumarcie. Po trzecie, wydzielają lepką substancję zwaną spadzią, która stanowi idealną pożywkę dla grzybów, dodatkowo pogarszając kondycję rośliny. Dlatego, jeśli zauważysz mszyce na swoich kwiatach doniczkowych w domu to szybko reaguj, aby ocalić roślinę przed opłakanymi skutkami działania tych szkodników. W sytuacji, gdy nie masz pod ręką specjalistycznych preparatów przeciw mszycy, zastosuj domowy sposób na zwalczenie szkodników. Zagotuj w wodzie ten składnik i spryskaj naparem mszyce na kwiatach doniczkowych, a pozbędziesz się ich raz na zawsze.

Domowy oprysk na mszyce na kwiatach doniczkowych z cebuli

Ten domowy oprysk na mszyce na kwiatach doniczkowych jest tani i bardzo łatwy w przygotowaniu. Potrzebujesz jedynie cebuli i wody. Cebula zawiera związki siarki, które mają silne właściwości owadobójcze i odstraszające. Zapach cebuli jest nieprzyjemny dla mszyc, dlatego oprysk z cebuli skutecznie je odstrasza i zwalcza. Co więcej, oprysk z cebuli jest bezpieczny dla roślin, ludzi i zwierząt, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla osób ceniących sobie ekologiczne metody uprawy. Jak przygotować taki oprysk na mszyce?

Jak przygotować oprysk z cebuli na mszyce na kwiatach?

Przepis na oprysk z cebuli jest bardzo prosty i wymaga jedynie kilku składników, które z pewnością znajdziesz w swojej kuchni. Potrzebujesz:

2-3 średnich cebul

1 litr wody

Sposób przygotowania oprysku na mszyce:

Cebule obierz i drobno posiekaj lub zetrzyj na tarce. Posiekaną cebulę zalej wrzącą wodą. Odstaw na co najmniej 24 godziny, aby cebula oddała swoje właściwości do wody. Po upływie 24 godzin przecedź wywar przez sitko lub gazę, aby pozbyć się resztek cebuli. Gotowy oprysk przelej do butelki z atomizerem.

Jak stosować oprysk z cebuli na mszyce? Przed użyciem wstrząśnij butelką z opryskiem i stosuj go od razu po przygotowaniu. Dokładnie spryskaj całą roślinę, ze szczególnym uwzględnieniem spodniej strony liści, gdzie najczęściej gromadzą się mszyce. Pamiętaj, aby zabieg wykonywać w pochmurny dzień lub wieczorem, aby uniknąć poparzenia liści przez słońce. Powtarzaj oprysk co 2-3 dni, aż do całkowitego pozbycia się mszyc.