W czwartek odbędą się sekcje zwłok ofiar potrójnego zabójstwa w Barcicach koło Nowego Sącza.

Po sekcjach zwłok prokuratura planuje czynności procesowe z udziałem zatrzymanego 25-latka, podejrzewanego o zabójstwo.

Do zabójstwa doszło w nocy z wtorku na środę w domu jednorodzinnym w Barcicach, ofiary to kobieta (52 lata) i dwaj mężczyźni (45 i 66 lat), którzy byli ze sobą spokrewnieni.

Co dalej z 25-latkiem podejrzanym o potrójne zabójstwo w Barcicach? Kluczowa będzie sekcja zwłok

Trwa śledztwo w sprawie potrójnego zabójstwa w Barcicach. Zatrzymany 25-latek, który jest synem jednej z zamordowanych osób, przebywa obecnie w policyjnej izbie zatrzymań. Jak informuje Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu, śledczy mają 48 godzin na przeprowadzenie czynności z udziałem mężczyzny. Najważniejszym krokiem będzie ewentualne postawienie mu zarzutów.

Jak podkreśla rzeczniczka prokuratury, Justyna Rataj-Mykietyn, wszystko zależy od wyników zaplanowanych na czwartek, 16 października sekcji zwłok. – Prokurator czeka na wyniki sekcji zwłok, bo one są kluczowe, aby sporządzić ewentualne postanowienie o przedstawieniu zarzutów – przekazała w rozmowie z mediami. Dopiero po uzyskaniu opinii biegłych z zakresu medycyny sądowej będzie można formalnie wszcząć procedurę przeciwko 25-latkowi. Od mężczyzny pobrano już krew do badań toksykologicznych. Na te wyniki trzeba będzie jednak poczekać.

Jak zginęły ofiary makabry w Barcicach? Narzędzia zbrodni zostały zabezpieczone na miejscu

Szczegóły zbrodni, które powoli wychodzą na jaw, mrożą krew w żyłach. Na miejscu tragedii, w domu jednorodzinnym w Barcicach, śledczy pracowali przez wiele godzin, zabezpieczając ślady i dowody. Jak informuje prokuratura, ofiary miały rozległe obrażenia, które wskazują na niezwykłą brutalność sprawcy.

– Ofiary miały rozległe obrażenia głów, głównie rany tłuczone – wyjaśniła prokurator Justyna Rataj-Mykietyn. Te ustalenia potwierdzają, że doszło do bestialskiego ataku. Na miejscu zbrodni zabezpieczono także przedmioty, które mogły posłużyć jako narzędzia zbrodni. Zostaną one poddane szczegółowym ekspertyzom, aby potwierdzić, czy to właśnie nimi zadano śmiertelne ciosy.

Prokuratura zapowiedziała również przesłuchania wszystkich osób, które mogą posiadać jakąkolwiek wiedzę na temat tej tragedii. Każdy, nawet najdrobniejszy szczegół może okazać się kluczowy dla wyjaśnienia motywów, które doprowadziły do tego horroru.