Jechali na wymarzone wakacje do Chorwacji. To był wczesny poranek, na zegarkach nie było jeszcze ósmej. Osobowy opel uderzył z dużą prędkością w naczepę ciężarowego mercedesa na polskich numerach rejestracyjnych, który zaczął hamować z powodu przebicia opony. 4-letni Bartuś, 31-letni Adrian i 29-letnia Ada z Włocławka zginęli. Przeżyła 1,5 roczna Asia, która trafiła już pod opiekę rodziny. Koleżanka mamy półtorarocznej dziewczynki założyła w sieci zbiórkę pieniędzy. Środki mają pomóc dziewczynce i jej bliskim.

- Chcę choć w niewielkim stopniu wspomóc ich w tym trudnym czasie. Nic więcej nie możemy zrobić. Żadne słowa nie oddadzą tego co chciałoby się rzec. Nie ma słów pocieszenia - napisała pani Aneta w serwisie zrzutka.pl. Do czwartku (6 lipca 2023 r.), do godziny 14:20 zebrano prawie 60 tysięcy złotych. Maleńkiej Asi pomaga również Marek A. Pietrzak, konsul honorowy Węgier w Bydgoszczy.

Czytaj więcej o sprawie: Ada, Bartuś i Adrian zginęli w koszmarnym wypadku na Węgrzech. Przejmujące słowa: "To nie mogła być jego wina"

Rodzina z Włocławka została pochowana na cmentarzu komunalnym przy al. Chopina. Spoczęły tam trzy urny z prochami Ady, Adriana i Bartusia. Przejmujący pogrzeb odbył się w czwartek (6 lipca 2023 r.). Na rodzinnym kolumbarium pojawił się napis, obok którego nie można przejść obojętnie. - Tak krótko żyliśmy. A tak żyć chcieliśmy. Bóg tak chciał. Odejść musieliśmy - przeczytał nasz dziennikarz.

Zdjęcia z cmentarza we Włocławku znajdziecie w galerii.

Adrian (+31 l.) pracował jako zawodowy kierowca w komunalnej firmie. Jego koledzy z pracy są przekonani, że do tragicznego wypadku nie doszło z jego winy. - To młody chłopak był. Pracował u nas chyba dopiero od pięciu lat, może trochę dłużej. Dla nas wszystkich, którzy go znali to wielka tragedia - powiedział "Super Expressowi" jeden z pracowników firmy Saniko we Włocławku (woj. kujawsko-pomorskie). - On pracował jako kierowca, był dobrym kierowcą. Ten wypadek to nie mogła być jego wina. Oni wpadli pod tira. Nie mieli szans - dodał inny kierowca z włocławskiej firmy. Koledzy i koleżanki pana Adriana towarzyszyli mężczyźnie w ostatniej drodze.

Do tematu będziemy wracać. Jednocześnie przyłączamy się do wyrazów współczucia, kierowanych w stronę pogrążonej w żałobie rodzinie i bliskich.

