Długo wyczekiwane zmiany komunikacyjne w Toruniu. Ruszają prace, padły konkretne terminy

Toruń: Ruszają prace na Trasie Staromostowej

Torunianie długo czekali na remont tego fragmentu grodu Kopernika. Trasa Staromostowa na odcinku od ul. Dekerta do placu Niepodległości to obecnie gruntowa droga w bardzo złym stanie technicznym, ale wkrótce ma się to zmienić. We wtorek (28 stycznia) poznaliśmy konkrety. Najpierw wykonawcę czekają prace porządkowe na terenie między cmentarzem, a targowiskiem. Co dalej? Przedstawicielka MZD w Toruniu omawia dla nas szczegóły.

Następnym etapem będzie już wyłączenie z ruchu całego odcinka od placu Niepodległości, czyli od Czerwonej Drogi, do ulicy Dekerta. W praktyce oznacza to, że nie będziemy mogli parkować pojazdu na miejscu, które potocznie nazywamy "klepiskiem". To bardzo nierówna nawierzchnia, praktycznie gruntowa, dziurawa - mówi nam Agnieszka Kobus-Pęńsko, rzeczniczka prasowa MZD w Toruniu.

MZD w Toruniu proponuje inne parkingi

Rzeczniczka MZD dodaje, że na czas zamknięcia drogowcy proponują miejsca parkingowe:

Zlokalizowane przy Izbie Przemysłowo-Handlowej - bezpłatne,

70 miejsc bezpłatnych, które kierowcy znajdą na terenie Cinema City.

Przy targowisku właściciele aut znajdą parkingi płatne. Agnieszka Kobus-Pęńsko jest przekonana, że te rozwiązania pomogą kierowcom "przetrwać" okres prac. Parkingi to jednak nie wszystko!

Utrudnienia na czas remontu Trasy Staromostowej w Toruniu

Wojciech Krajewski, kierownik budowy poinformował nas, że teren zostanie odgrodzony od wysokości przejścia dla pieszych, od strony pierwszego wjazdu na targowisko, od strony ulicy Dekerta, do ulicy Gałczyńskiego. Przejście dla pieszych od cmentarza do targowiska będzie utrzymane.

Wielu odetchnie z ulgą, gdy teren między targowiskiem a cmentarzem w końcu zostanie posprzątany. W środę (29 stycznia), w trzech miejscach inwestycji zostaną zamontowane tablice z informacjami o rozpoczęciu prac i braku możliwości przejazdu i parkowania. Z kolei w piątek, każdy z handlujących na targowisku otrzyma pisemną informację z dokładnym harmonogramem prac i związanymi z tym zmianami.

Równolegle będą trwały prace nad przebudową wodociągu w pasie od ul. Gałczyńskiego do placu Niepodległości. Będzie tam można korzystać tylko z jednego pasa ruchu. Przydatne mapy znajdziecie w galerii pod tekstem.