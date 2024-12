Tłumy na urodzinach Radia Maryja. Szychy polityczne przyjechały do Rydzyka. Mamy zdjęcia ze środka Areny Toruń

Nowa prognoza IMGW dla Polski. Nagła zmiana pogody

Rozpoczął się 50. tydzień 2024 roku. Niebawem będziemy się cieszyć świętami Bożego Narodzenia i uroczyście żegnać mijający rok. Przygotowania do okresu świątecznego może zmącić pogoda. Eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikowali nową prognozę pogody. Synoptycy sygnalizują zmiany, które zajdą na początku drugiej dekady grudnia. Zimowych akcentów nie zabraknie. We wtorek i w środę spodziewamy się opadów śniegu, a na południu przyrost pokrywy śnieżnej może wynieść do 7 centymetrów. W drugiej połowie tygodnia słońce postanowi przypomnieć o swojej aktywności.

Początkowo Polska będzie w zasięgu niżu znad Adriatyku. Miejscami, zwłaszcza na południu kraju i w górach, spadnie śnieg. W rejonach opadów śniegu wiatr może powodować zawieje śnieżne. W drugiej połowie tygodnia nad Wielką Brytanią i Niemcami rozbuduje się wyż, który obejmie także Polskę, wówczas zobaczymy nieco promieni słonecznych - podaje IMGW w prognozie synoptycznej na ten tydzień.

Temperatura do -8 stopni. Mróz to nie wszystko. Nowa prognoza pogody

Prognozy na najbliższe 7 dni sygnalizują nadejście konkretnego mrozu. IMGW oraz Sieć Obserwatorów Burz wskazują, że bardzo chłodny będzie piątek trzynastego (13 grudnia 2024). W nocy temperatury ukształtują się na poziomie od -1/-4 stopni Celsjusza na południu, zachodzie, a także w centrum i na północy, do nawet -8 kresek w górach oraz w pasie wschodniej części kraju.

W ciągu dnia wartości na termometrach nie wskażą więcej niż 0/2 stopnie Celsjusza, zaś na krańcach wschodnich wystąpi całodobowy mróz - alarmują autorzy serwisu obserwatorzy.info.

Załamanie pogody w połowie grudnia

Jak już wspominaliśmy wyżej, druga połowa tygodnia przyniesie sporo rozpogodzeń. Niestety, 15 grudnia to kolejne już w tym miesiącu załamanie pogody. Powróci ponury klimat, przydadzą się również parasole, a na drogach zrobi się ślisko.

W niedzielę ponownie pochmurno z opadami deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Rano mroźno, temperatura od -6°C na południu do 0°C nad morzem. W dzień od 0 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 4°C na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Nad morzem porywy wiatru do 60 km/h - podaje IMGW.

Prognozy będziemy codziennie aktualizować w naszym serwisie. Do kierowców i innych uczestników ruchu apelujemy o ostrożność, zwłaszcza na terenach oblodzonych. Warto zdjąć nogę z gazu i uważnie obserwować otoczenie.

