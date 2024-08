Wyjątkowy koncert w pięknym pałacu pod Toruniem. Tak będą pomagać 8-letniemu Oliwierowi

Piękny koncert w Nawrze pod Toruniem

Fundacja Kraj Wspaniały i Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu po raz kolejny zapraszają na kulturalny spektakl. - W otulinie zadumanego parku w podtoruńskiej Nawrze zabrzmią dźwięki klawiszy, strun i ciepłych głosów - zachęcają organizatorzy. "Nawrzańskie Echa" wybrzmią już po raz drugi. O wysoki poziom zadbają artyści:

Daniel Pradella - piano

Dominika Pradella - skrzypce

Dominika Balewska - śpiew

Asia Czajkowska - śpiew

- Tłem dla ich muzyki stanie się zabytkowa fasada klasycystycznego pałacu, na ten jeden niezwykły wieczór ożywiona światłem i kolorem. Nawrzański koncert będzie miał charakter podwójnie niezwykły - bo charytatywny. Przy okazji wydarzenia odbędą się licytacje i loterie, a pozyskane środki przekazane zostaną na pomoc ośmioletniemu Oliwierowi z Torunia, choremu na dystrofię mięśniową Duchenne'a - wyjaśniają organizatorzy.

8-letni Oliwier z Torunia i jego historia

- Połączmy siły, żeby pomóc, spotkajmy się na magicznym koncercie w pięknej Nawrze - zachęcają organizatorzy piątkowego wydarzenia. Koncert rozpocznie się o godzinie 19:30. Więcej informacji znajdziecie na stronie wydarzenia.

8-letni Oliwier może liczyć na pomoc dziadka i brata, ale najbliżsi chłopca potrzebują naszego wsparcia. Historia chorego 8-latka wyciska łzy. - Dziadek jest w bardzo podeszłym wieku, ale mimo tego, że ma emeryturę i nadal pracuje, nie jest w stanie pokryć kosztów leczenia i rehabilitacji. Niepełnosprawność tak szybko postępuje, że niebawem dla Oliwierka będzie potrzebny i niezbędny wózek - czytamy w opisie zbiórki w serwisie pomagam.pl, którą założyła nauczycielka i przyjaciółka rodziny.

Nasza redakcja zachęca do wzięcia udziału w wydarzeniu Fundacji Kraj Wspaniały i do włączenia się w akcję pomocy dla Oliwiera. Link do zbiórki przekazujemy w tym miejscu, pod tekstem znajdziecie również odnośnik do serwisu pomagam.pl. To nie wszystko! 7 września w Kończewicach odbędzie się koncert "Queen dla Oliwiera". Uczestnicy wysłuchają legendarnych przebojów równie legendarnego zespołu, a na miejscu spotkają żużlowców, strażaków, wojskowych i ekspertów od kulinariów. Do tematu tego wydarzenia będziemy jeszcze wracać w naszym serwisie.