Zabił matkę i zginął uciekając przed policją. To się w głowie nie mieści! Ofiarę i mordercę pochowano w jednym grobie

To jest skromny, piaszczysty grób. Na nim jest tylko kilka wiązanek kwiatów. Widać, że pogrzeb również musiał być skromny. Po nim garstka osób, która w nim uczestniczyła zapaliła kilka lampek. Nikt we wsi koło Aleksandrowa Kujawskiego nie wie, kiedy pogrzeb miał miejsce. Wiedzą natomiast, kto w grobie spoczął. O tej sprawie nie mówią inaczej niż "tragedia". We wspólnym grobie leżą syn i matka. To szokujące z co najmniej kilku powodów.

Czytaj więcej o sprawie: Dawid poderżnął mamie gardło. Zabójca Ewy zginął w czasie policyjnej obławy! Kulisy krwawej zbrodni przerażają

Kujawsko-pomorskie. Dawid zabił Ewę i zginął podczas obławy policyjnej

Syn to Dawid. Pracował jako kierowca tira. Często coś w niego wstępowało, dwa razy w ciągu ostatnich pięciu lat przebywał w szpitalach psychiatrycznych w Toruniu i Poznaniu. W zeszłym roku dwa razy policjanci interweniowali w jego domu w związku z jego stanem psychicznym. Ostatniego dnia stycznia 2023 roku, Dawida opętał szatan.

Gdy jego ojciec wrócił do domu, natychmiast zadzwonił na policję. W domu znalazł martwą żonę. Opętany przez diabła Dawid zabił matkę w okrutny sposób. Tyle razy nożem uderzał w jej szyję, że prawie odciął jej głowę. Potem wsiadł do samochodu i zaczął uciekać. Policjanci z Aleksandrowa wspólnie z policjantami z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy ustalili, że Dawid K., przebywa na terenie Poznania.

Informacja o osobie i pojeździe, którym porusza się typowany mężczyzna została przekazana tamtejszym policjantom. Funkcjonariusze namierzyli mężczyznę, gdy poruszał się ulicami Poznania. Podejrzewany w trakcie ucieczki autem doprowadził do czołowego zderzenia z innym pojazdem, w wyniku którego poniósł śmierć na miejscu. Bliskim pogrążonym w żałobie składamy wyrazy głębokiego współczucia. Pod tekstem zamieszczamy galerię, związaną z tematem.

