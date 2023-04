Potrącił 9-latka na pasach i ciągnął go przez kilka metrów! Horror w Toruniu

Sadomaso we Włocławku. Robili tu z kobietami okropne rzeczy. Eksksiądz i strażnik więzienny zatrzymani

FC Toruń i gwiazda The Voice Kids zadbają o emocje! Moc atrakcji

PGE IMME 2023 zaplanowano na 1 kwietnia. Obawiano się, czy pogoda nie zamierza spłatać figla, ale koniec końców zawody na Motoarenie się odbyły. W zasadzie na tym można by zakończyć relację, ale z kronikarskiego obowiązku wspomnijmy, że stoczyły wyrównaną walkę w temacie zainteresowanie kibiców z... meczem sparingowym toruńskiego Apatora z Platinum Motorem Lublin. Na zieloną strefę w ogóle nie sprzedawano biletów.

Żużel: Wyniki PGE IMME 2023 w Toruniu

A przecież PGE IMME ma potencjał, ponieważ na liście startowej mamy całą światową czołówkę. Wydaje się jednak, że taki turniej powinien być rozgrywany w ośrodku z niższych lig, który doceniłby bardziej wizytę najlepszych rajderów globu. Wróćmy jednak do Torunia, bo kilka ciekawych momentów było. Emocje zapewnił chociażby junior For Nature Solutions Apatora Toruń Krzysztof Lewandowski, który w biegu nr 1 jechał przed Bartoszem Zmarzlikiem, Patrykiem Dudkiem i Leonem Madsenem. Ostatecznie młodzieżowiec nie wytrzymał presji i spadł na koniec stawki.

Z zawodów jeszcze przed startem wycofał się Nicki Pedersen, a po dwóch zwycięstwach gruchnęła informacja o rezygnacji Andersa Thomsena, który na swoim koncie miał komplet sześciu punktów. Przyczyną miały być problemy żołądkowe. Tymczasem na torze znakomicie czuł się Zmarzlik, jego do niedawna kolega z ebut.pl Stali Gorzów Martin Vaculik oraz Kacper Woryna. To właśnie ta trójka do spółki z Dominikiem Kuberą stworzyła obsadę wielkiego finału.

A w nim? Niebezpieczna sytuacja na pierwszym łuku, gdzie doszło do kontaktu między Woryną i Kuberą. Arbiter Krzysztof Meyze biegu nie przerwał, choć Kubera musiał zjechać z toru i zrobił to tuż przed nadjeżdżającymi rywalami. Z przodu wygrał niezagrożony Zmarzlik, który znów pokazał mistrzowską formę. Kibice z Torunia opuszczali trybuny zmarznięci i z obawą o formę zawodników Apatora. Żaden z nich nie zbliżył się do czołówki. Pierwszy mecz ligowy już 8 kwietnia. Na Motoarenę przyjedzie ebut.pl Stal Gorzów.

Wyniki PGE IMME 2023 w Toruniu:

1. Bartosz Zmarzlik (Platinum Motor Lublin) - 14 (3,3,3,3,2) - 1. miejsce w finale

2. Martin Vaculik (ebut.pl Stal Gorzów) - 12+3 (3,2,3,1,3) - 2. miejsce w finale

3. Kacper Woryna (Tauron Włókniarz Częstochowa) - 12 (2,3,3,3,1) - 3. miejsce w finale

4. Dominik Kubera (Platinum Motor Lublin) - 9+3 (2,1,1,3,2) - defekt w finale

5. Fredrik Lindgren (Platinum Motor Lublin) - 9+2 (3,2,1,1,2)

6. Mikkel Michelsen (Tauron Włókniarz Częstochowa) - 8+2 (0,3,2,0,3)

7. Jakub Miśkowiak (Tauron Włókniarz Częstochowa) - 7+1 (1,0,1,2,3)

8. Robert Lambert (For Nature Solutions KS Apator Toruń) - 6+1 (0,2,3,0,1)

9. Maciej Janowski (Betard Sparta Wrocław) - 9+0 (2,1,2,3,1)

10. Anders Thomsen (ebut.pl Stal Gorzów) - 6+ns (3,3,-,-,-)

11. Janusz Kołodziej (Fogo Unia Leszno) - 6 (1,0,2,1,2)

12. Patryk Dudek (For Nature Solutions KS Apator Toruń) - 6 (2,0,1,2,1)

13. Leon Madsen (Tauron Włókniarz Częstochowa) - 5 (1,1,0,0,3)

14. Wiktor Lampart (For Nature Solutions KS Apator Toruń) - 5 (1,2,0,2,0)

15. Chris Holder (Fogo Unia Leszno) - 5 (0,1,2,2,0)

16. Krzysztof Lewandowski (For Nature Solutions KS Apator Toruń) - 1 (0,0,1,0,w)

17. Kacper Pludra (ZOOleszcz GKM Grudziądz) - 0 (t,0,0,d,-)

18. Nicki Pedersen (ZOOleszcz GKM Grudziądz) - ns

Skoro nawet nie ma sprzedaży na strefę zieloną, to naprawdę przestańmy udawać, że IMME w Toruniu ma sens. Jedyna szansa to ośrodek z niższych lig, który nie ma takich zawodników na co dzień.#speedway pic.twitter.com/MCkwo1nn4Y— Konrad Marzec (@konmar92) April 1, 2023

Sonda Czy interesuje Cię żużel? Tak, oglądam wszystkie mecze Śledzę tylko wyniki ulubionej drużyny Nie interesuje mnie żużel