i Autor: Shutterstock

CO TAM SIĘ STAŁO?!

Bakteria z kału w kranach! „Ta woda nadaje się tylko do spłukiwania”. Koszmar mieszkańców gminy Ojrzeń

plis 7:59 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

W gminie Ojrzeń doszło do poważnego zanieczyszczenia wody. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 10 listopada wydał komunikat. – Woda ta nie nadaje się do spożycia i do celów sanitarno-higienicznych, z wyjątkiem spłukiwania toalet – przekazał. O sprawie jako pierwsi poinformowali dziennikarze portalu „ciechanowinaczej.pl”.