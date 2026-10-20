"Stosuj się do poleceń służb". Warszawiacy dostali ważny komunikat

- SMS-y wysłano 19 października do osób przebywających na terenie Warszawy.
- Ćwiczenia zaplanowano na 20 i 21 października przy ulicach Czerniakowskiej, Sytej i Jagiellońskiej.
- RCB nie podało dokładnych godzin działań ani szczegółowego scenariusza ćwiczeń.
Trzy ulice objęte ćwiczeniami. RCB wysłało SMS-y
W poniedziałek, 19 października, na telefony mieszkańców Warszawy trafił komunikat dotyczący zaplanowanych ćwiczeń. Służby będą działać we wtorek i środę, a wskazane lokalizacje to ulice Czerniakowska, Syta i Jagiellońska.
Wiadomość rozesłana przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa brzmi:
„ĆWICZENIA: 20–21.10 na ul. Czerniakowskiej, Sytej i Jagiellońskiej w Warszawie odbędą się ćwiczenia służb. Zachowaj spokój. Stosuj się do poleceń służb”.
Komunikat ma uprzedzić mieszkańców o planowanych działaniach, aby obecność służb nie wywołała niepotrzebnego niepokoju.
Kiedy rozpoczną się działania?
Nie wskazano konkretnych godzin rozpoczęcia ani zakończenia ćwiczeń. Nie przedstawiono również szczegółowego scenariusza działań ani informacji o ewentualnych utrudnieniach w ruchu.
Osoby, które we wtorek i środę będą przebywać w okolicy wymienionych ulic, powinny zachować spokój i stosować się do poleceń funkcjonariuszy.
Sam alert nie oznacza, że mieszkańcom Warszawy grozi bezpośrednie niebezpieczeństwo. To informacja o zaplanowanych ćwiczeniach służb.
Kiedy rozpoczną się działania? Tego nie podano
W wiadomości nie wskazano konkretnych godzin rozpoczęcia ani zakończenia ćwiczeń. Nie przedstawiono również szczegółowego scenariusza działań ani informacji o ewentualnych utrudnieniach w ruchu.
Osoby, które we wtorek i środę będą przebywać w okolicy wymienionych ulic, powinny zachować spokój i stosować się do poleceń funkcjonariuszy.
Sam alert nie oznacza, że mieszkańcom Warszawy grozi bezpośrednie niebezpieczeństwo. To informacja o zaplanowanych ćwiczeniach służb.