Tego o metrze na pewno nie wiedziałeś. Teraz wszystko jest już jasne

Gdzie śpią pociągi metra?

Wsiadając do pociągu metra często nie myślimy, lub nawet nie mamy pojęcia, ile rzeczy wiąże się z tym, by taki skład podjechał na peron. Codziennie blisko 2,8 tys pracowników spółki Metro Warszawskie pracuje nad tym, by pasażerowie na czas dotarli do celu ich środkiem komunikacji miejskiej. Dużą rolę grają Ci, którzy zajmują się serwisowaniem składów, których w Warszawie wciąż przybywa. Około 45 procent tych osób pracuje w stacji techniczno-postojowej na Kabatach. To tam „nocuje” większość pociągów, po zakończeniu swojej zmiany. W tzw. elektrowozowni są wykonywane różne naprawy. Najbardziej awaryjnymi pojazdami są pociągi serii 81, znane wszystkich jako rosyjskie. Najczęściej psują się styki i styczniki występujące w starych technologicznie podzespołach. W tamtejszych halach pociągi są też myte i dezynfekowane, by mogły znów wyruszyć w trasę.

Nie wszystkie pociągi jednak czekają na wyjazd w STP na Kabatach. - Aby zapewnić płynny rozruch linii o godz. 5.00 część pociągów na przerwę nocną jest odstawianych w tory odstawcze na liniach. Pozostałe na linię M1 wyjeżdżają z elektrowozowni – powiedziała nam Anna Bartoń z Metra Warszawskiego.

Jak metro oszczędza prąd?

W obecnym kryzysie energetycznym ciekawy może być też fakt ile pociągi metra zużywają prądu. Według danych przekazanych nam przez spółkę w 2021 roku składy na pierwszej linii wykorzystały aż 50 797 000 kWh. Druga linia zużyła nieco mniej, bo 20 024 000 kWh. Pracownicy metra jednak zdają sobie sprawę z tego, że muszą zacząć oszczędzać. Dlatego ciągle wprowadzają jakieś zmiany. Jak przekazała Anna Bartoń, podstawowym działaniem jest „modernizacja infrastruktury, wprowadzenie do eksploatacji energooszczędnego taboru i zużycie energii nietrakcyjnej”. A jeśli mowa o energii elektrycznej wykorzystywanej przez metro, ale nie koniecznie do zasilania pociągów, to również dowiedzieliśmy się o zmianach.

Metro zaczęło wymieniać oświetlenie w swoich obiektach na energooszczędne LEDowe. Montowane są również wyłączniki zmierzchowe w instalacjach oświetleniowych wejść do stacji. Schody ruchome mają systemy, które wyłączają je gdy nie mają obciążenia. Klimatyzacja wymieniana jest na energooszczędną, a na stacji techniczno-postojowej montowane są świetliki wykorzystujące dzienne światło słoneczne do oświetlenia pomieszczeń.

Tu śpią pociągi metra. Tak wygląda od wewnątrz stacja techniczno-postojowa na Kabatach