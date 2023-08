Tragedia na torach w Warszawie. Pieszy zginął zmiażdżony przez pociąg

Kłęby czarnego dymu nad Warszawą, mieszkańcy zaniepokojeni. Wiemy, co się stało

Warszawa. Tragiczny wypadek na torach. Nie żyje pieszy

Jak ustalił obecny na miejscu reporter „Super Expressu” na torach zginął ok. 50-letni mężczyzna. Wszedł na tory na przejeździe kolejowym przy ul. Strąkowej. Zrobił to już po opuszczeniu szlabanów. Wtedy zmiażdżył go pędzący pociąg relacji Berlin – Warszawa Gdańska.

Na miejscu pracowały wszystkie służby. - Ratownicy odstąpili od udzielania pomocy poszkodowanemu – mówi w rozmowie z „Super Expressem” st. kpt. Wojciech Kapczyński ze straży pożarnej w Warszawie. Miejsce wypadku zabezpieczyli policjanci. Teraz trwa ustalanie jak doszło do tego makabrycznego zajścia.