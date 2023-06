Znokautował policjantów i zwiał. Ukrywał się w mieszkaniu swojej znajomej

„ŻADEN LEKARZ GO NIE ZASTĄPI”

Więzień, 36-letni Michał K. został przetransportowany z zakładu karnego w Grójcu do Sądu Rejonowego w Piasecznie. Tam, miała odbyć się kolejna rozprawa z jego udziałem. Tak jednak się nie stało. Nikt nie mógł uwierzyć w to, co wydarzyło się przed budynkiem sądu.

Mężczyzna uwolnił się z kajdanek i pobił mundurowych. – Jeden z policjantów już wrócił do służby, drugi nadal jest na zwolnieniu lekarskim – przekazała nam podinsp. Katarzyna Kucharska z Komendy Wojewódzkiej Policji.

Niecały tydzień trwały poszukiwania „piaseczyńskiego zbiega”. Po dokładnej analizie monitoringu, obszernej pracy operacyjnej, 28 czerwca (środa) mężczyzna został zatrzymany. – Był zaskoczony, zdziwiony. Przebywał na terenie Wawra w lokalu, w którym mieszkała jego znajoma – wyjaśniła podkom. Marta Gierlicka z Komendy Stołecznej Policji.

Wiemy, że nadal kompletowany jest materiał dowodowy, który w całości zostanie przekazany prokuratorowi. – Mężczyzna na pewno usłyszy zarzut z art. 242 kk. (kto uwalnia się sam, będąc pozbawionym wolności na podstawie orzeczenia sądu lub prawnego nakazu wydanego przez inny organ państwowy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2, red.) – przekazała asp. Magdalena Gąsowska z piaseczyńskiej policji.

To jednak nie koniec sprawy. Nadal nie dowiedzieliśmy się dlaczego doszło do tej ucieczki. Czy więzień był nieodpowiednio zabezpieczony? – Wszczęto czynności wyjaśniające. Sprawdzane jest między innymi to, czy wszystkie możliwe procedury zostały zachowane. Na ten moment jeszcze żadne decyzje nie zapadły – dodaje podinsp. Kucharska.