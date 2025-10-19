58-letnia Ewa Minge odsłoniła to i owo. Założyła mocno wyciętą sukienkę i tak wyszła do ludzi. Wzrok sam wędrował w dół

Ewa Minge wielkimi krokami zbliża się do sześćdziesiątki, ale czy to widać? Jej smukłe ciało mówi coś zupełnie innego! Jest szczupłe, umięśnione, w świetnej formie. Młodzieńcza sylwetka projektantki nie wzięła się z zabiegów plastycznych, a ciężkich treningów i zdrowego stylu życia. Minge często pokazuje efekty pracy nad ciałem i nie sposób jej nie zazdrościć.

Doskonała figura wymaga wysiłku i samozaparcia, ale za to jak prezentuje się na czerwonym dywanie! Ostatnio gwiazda zaszalała i na jednym z wydarzeń stawiła się w mocno wyciętej, obcisłej, czarnej kreacji. Oczywiście nie dało się nie patrzeć na jej wyeksponowane biodro. Wzrok sam wędrował w dół.

Zobacz także: Ewa Minge wyjawiła prawdę o "Tańcu z Gwiazdami". Jest wściekła na Maseraka

Wycięta sukienka odsłoniła to i owo

Ewa Minge była gościem podczas gali Luksusowa Marka Roku 2025 i zadała na niej szyku. Czerwony dywan wymagał wyjątkowej stylizacji, więc projektantka sięgnęła po niestandardowy krój w klasycznej czerni. Postawiła na bardzo obcisłą, długą sukienkę z długim rękawem. Wbrew opisowi sukienka wcale nie była zanadto skromna, bo gwiazda zaszalała z wycięciami.

Jedno odsłaniało dekolt Ewy, drugie pokaźny fragment talii, brzucha i biodro. Kilka mniejszych wycięć pojawiło się nieco niżej. Minge wieczorowe wdzianko uzupełniła czarnymi szpilkami i niewielką torebką.

Zobacz także: Minge opowiedziała o walce z nowotworem. W studiu Polsatu zapanowała cisza!

Całość okrasiła burzą rudych loków i dość delikatnym makijażem. Wyglądała zmysłowo, a zarazem elegancko, choć na bardziej oficjalnych wydarzeniach jej kreacja raczej by się nie sprawdziła.

Zobacz także: Ewa Minge pożegnała się z programem… i rozpętała burzę! Gwiazda nie gryzła się w język

Czym jest Luksusowa Marka Roku?

Gala odbywa się co roku już od ponad dekady. W trakcie uroczystości przyznawane są nagrody dla luksusowych marek - polskich, ale nie tylko.

Luksusowa Marka Roku to wyjątkowa nagroda, która przyznawana jest każdego roku. Jej laureaci to luksusowe firmy, usługi, jak również produkty nie tylko z kraju, ale również i z całego świata. Już od 15 lat Mariusz Pujszo, znany reżyser, aktor, scenarzysta i producent filmowy, zaprasza do wspólnego świętowania, osobistości, zasłużone w promowaniu marki klasy premium - czytamy na stronie projektu.

Zobacz także: Ale jej się dostało! Ewa Minge wprost o odważnej sukience żony Trumpa. Ostro podsumowała strój Melanii

Zobacz więcej zdjęć. Ewa Minge teraz i 33 lata temu. Wciąż ma figurę jak modelka

Ewa Minge odpadła jako pierwsza z "Tańca z Gwiazdami". "Zarzuca się nam, że my się gdzieś tam wyżywamy na jury" Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.