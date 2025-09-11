Andrzej Chyra szczery do bólu. "Nie wiem, czy bym tutaj siedział. Przestałem pić"

Andrzej Chyra w sierpniu skończył 61 lat i wielkimi krokami zbliża się do wieku emerytalnego. Jednocześnie jest tatą 10-latka. Choć związek z mamą chłopca nie wypalił, Chyra sprawdza się jako ojciec. To dla syna - Tadeusza całkowicie zmienił swoje życie, porzucając hulanki i swawole, a przede wszystkim alkohol, do którego czuł wielki pociąg.

Pomimo choroby alkoholowej Chyra zrobił karierę jako aktor. Grał w takich filmach jak "Dług", "Komornik" czy "Wszyscy jesteśmy Chrystusami". Przez dekady kreował wyjątkowych bohaterów, zdobywając uznanie krytyków i widzów. Lata w branży przyniosły mu popularność i rozpoznawalność, ale to oznacza również, że problem z alkoholem w przypadku Chyry był tajemnicą poliszynela.

Andrzej Chyra otwarcie o alkoholizmie

Ostatnio Chyra gościł w programie Macieja Orłosia "Daję słowo". Tam odważył się szczerze opowiedzieć o alkoholizmie, z którym borykał się przez dekady.

Był mój towarzysz podróży - alkohol. Wydawało mi się, że to było takie naturalne wypełnienie czasu, to było odstresowanie, to była zabawa. Nie wiem, czy bym tutaj siedział, gdybym nie zmienił biegu tej rzeki. Przestałem pić. To nie jest takie proste, bodźce do mnie docierały z różnych stron, ale jak już się pojawił Tadek, ja już czułem, że to jest dla mnie tak destrukcyjne, dla mojego organizmu, dla mojej głowy... Podejmowałem tę próbę terapeutycznie kilka razy i dopiero kiedy wyjechałem na miesiąc do ośrodka takiego małego, gdzie miałem czas na wytrzeźwienie oraz na pozbieranie moich przemyśleń i tego, czego dowiedziałem się o alkoholizmie przez całe lata różnych terapii i tak dalej, to jakos nagle zaskoczyło - wyznał Chyra bez owijania w bawełnę.

Internauci zareagowali

Fragment wypowiedzi Chyry został opublikowany na facebookowym profilu TVP (nagranie znajdziecie niżej), a fani aktora szybko zareagowali na jego słowa.

"Pan Chyra ma coś takiego w sobie, że jak mówi, to człowiek od razu chce słuchać. Aktor idealny. Gratuluję mu wygranej walki z nałogiem", "Dobrze, że mówią o tych nałogach znani, lubiani i wielcy ludzie. Ważne, że pokazują, że można z tego wyjść i powrócić do człowieczeństwa", "O tym powinno być więcej programów, o nałogu i wychodzeniu z niego. Polacy cierpią w samotności, przemysł alkoholowy w Polsce kwitnie ", "Wytrwałości życzę" - pisali internauci.

Andrzej Chyra dzielnie trzyma się w swoim postanowieniu, by nie pić alkoholu. Nawet kiedy paparazzi "przyłapali" go na spotkaniu ze znajomymi, było jasne, że aktor raczy się napojami bez procentów.

Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.