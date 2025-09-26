Co ze ślubem Beaty Kozidrak? Wszystko już jest jasne. "Chodziło o pewną symbolikę"

Piotr Lekszycki
Piotr Lekszycki
2025-09-26 10:43

Beata Kozidrak znów jest pełna pozytywnej energii, do której przyzwyczaiła nas przez lata. Wokalistka grupy Bajm na dobre wróciła na scenie po ciężkiej chorobie i szykuje się do kolejnych występów. A co z jej życiem prywatnym? W trudnych chwilach Beata Kozidrak mogła liczyć na swojego partnera. Czy artystka szykuje się na swój ślub? Po jej słowach, wszystko jest już jasne.

  • Beata Kozidrak wróciła na scenę po 9-miesięcznej walce z chorobą nowotworową, dziękując fanom, rodzinie i partnerowi za wsparcie.
  • Wokalistka przyznała, że podczas leczenia skupiła się na sobie, odcinając się od wielu kontaktów i polegając na bliskości córek oraz partnera.
  • W teledysku do piosenki "Kochaj mnie znów" Beata Kozidrak wystąpiła w sukni ślubnej, jednak zaprzeczyła plotkom o planowanym ślubie, podkreślając, że chodziło jedynie o symbolikę w klipie.
  • Artystka dała do zrozumienia, że nie planuje ponownie wychodzić za mąż i wspomniała, że była już żoną

Beata Kozidrak po chorobie wróciła na scenę

Beata Kozidrak w ostatnich miesiącach wiele przeszła. Jeszcze rok temu słynna wokalistka zespołu Bajm wiła się na scenie w sensualnym tańcu, który zachwycał i szokował jednocześnie. Gwiazda była w kapitalnej formie. Nieco później jednak, ale jeszcze w 2024 roku, gruchnęły koszmarne wieści o chorobie Beaty Kozidrak. Później okazało się, że piosenkarka zmagała się z chorobą nowotworową. Na scenę wróciła po 9 miesiącach, ku wielkiej uciesze fanów. Na jednym z występów poruszająco opowiedziała o swoich zmaganiach z chorobą

Jestem tu po dziewięciu miesiącach walki ze zdrowiem i o zdrowie. Przez ten czas zastanawiałam się, jak to będzie się z wami spotkać. Dziękuję wam, bardzo tęskniłam za wami. Jeśli w coś bardzo wierzycie, to możecie zwyciężyć. Dziękuję za wszystkie SMS-y i wszystkie maile, które do mnie docierały, jak byłam w szpitalu. Wasza energia bardzo mi pomogła. Od moich najbliższych, mojej rodziny, partnera, fanów mnóstwo pozytywnej energii

- mówiła Beata Kozidrak. Teraz artystka udzieliła obszernego wywiadu portalowi Plejada, w którym odniosła się m.in. do swojego ślubu. 

Beata Kozidrak znów to zrobiła. Co za stylizacja! Weszła na scenę i wszystkich zachwyciła. Prawie się popłakała

Beata Kozidrak odniosła się do ślubu. Wszystko już jasne

Obecnie wokalistka zespołu Bajm jest w szczęśliwym związku, ale o swoim partnerze zbyt wiele nie mówi. Wiadomo, że mężczyzna - podobnie jak córki artystki - był przy niej w najtrudniejszych momentach. 

Ja przez cały proces leczenia dostosowywałam się do wszelkich zaleceń. Skoncentrowałam się na sobie i swoim zdrowiu. Blisko mnie były moje córki i mój partner, a od innych osób się odłączyłam. Nie odpisywałam na SMS-y, nie odbierałam telefonów

- wyznała Beata Kozidrak. Dziennikarz podczas rozmowy nawiązał do ostatniego teledysku piosenkarki do utworu "Kochaj mnie znów". Beata Kozidrak wystąpiła w nim w sukni ślubnej. Od razu nasuwają się pytania o ślub artystki, która kilka lat temu rozwiodła się z Andrzejem Pietrasem.

W teledysku do pani ostatniego singla "Kochaj mnie znów" wystąpiła pani w sukni ślubnej. Myśli pani, że jeszcze kiedyś ją pani założy?

- spytał dziennikarz Plejady. Odpowiedź gwiazdy rozwiewa wątpliwości. Wszystko jest już jasne.

Były mąż Kozidrak w "Super Expressie" ujawnia jej plany. "Beata nie przestanie śpiewać!"

Liczy pan, że sprzedam panu jakąś sensacyjną informację albo plotkę? (śmiech). Nie, nie. Ja żoną już raz byłam. A jeśli chodzi o ten teledysk, to po prostu wpadłam na taki pomysł i go zrealizowałam. Chodziło o pewną symbolikę.

- ucięła ślubne spekulacje Beata Kozidrak.

