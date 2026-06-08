Biała suknia i znani goście. Tak 10. rocznicę ślubu świętowali Klimentowie. Tylko spójrzcie na Lenkę!

To już 10 lat!

Lenka i Jan Klimentowie wzięli ślub 4 czerwca 2016 roku. Uroczystość odbyła się w rodzinnych stronach pary, w czeskiej Ostrawie. W czerwcu 2026 roku para hucznie świętowała 10. rocznicę małżeństwa. Z tej okazji Lenka opublikowała w mediach społecznościowych wzruszające nagranie ze ślubu oraz osobisty wpis, w którym podziękowała mężowi za wspólnie spędzone lata.

10 lat temu byliśmy parą. Dziś jesteśmy rodziną, jesteś moim spokojem, bezpieczeństwem i domem - pisała.

Fani nie kryli wzruszenia, a pod postem natychmiast pojawiła się lawina gratulacji i życzeń. Nic dziwnego! Jan i Lenka od lat tworzą nie tylko małżeństwo, ale także doskonale zgrany duet zawodowy. Razem przeżywali sukcesy, trudne momenty i spełniali kolejne marzenia. W 2022 roku ich rodzina powiększyła się o syna Cristiana, który stał się oczkiem w głowie rodziców.

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Z okazji okrągłej rocznicy para postanowiła świętować z rozmachem. Jubileusz 10-lecia małżeństwa Jana i Lenki Klimentów miał bardzo uroczysty charakter. Para zorganizowała w hotelu w Warszawie przyjęcie połączone z odnowieniem przysięgi małżeńskiej. Wśród gości pojawiło się wiele znanych osób ze świata show-biznesu i programu "Taniec z Gwiazdami". Na imprezie bawili się m.in. Katarzyna Cichopek, Antek Smykiewicz z żoną, a także tancerze Daria Syta i Krzysztof Hulboj.

Piękna panna młoda 10 lat później

Klimentowie zadbali również o efektowną oprawę. Jan wystąpił w garniturze w odcieniu złamanej bieli, natomiast Lenka pojawiła się w nowoczesnej sukni o kroju syreny z odważnym rozcięciem - odsłoniła zgrabne nogi, a nawet brzuch. W trakcie zabawy zmieniła kreację, ale nie to, że wyglądała jak milion dolarów. Choć minęło tyle lat, Lenka wciąż prezentuje się doskonale! Co ciekawe, gwiazda parkietu właściwie się nie zmieniła. Nadal zachwyca doskonałą figurę i urodą.

Najważniejszym momentem wieczoru było ponowne złożenie przysięgi małżeńskiej. Czy mogło być bardziej romantycznie? ZOBACZCIE zdjęcia!

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