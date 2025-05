Burza po pierwszym półfinale Eurowizji 2025. Fani w szoku: Belgia była taka dobra

Red Sebastian, a właściwie Seppe Guido Yvonne Herreman, reprezentował Belgię z piosenką "Strobe Lights" – dynamicznym, nowoczesnym utworem o poszukiwaniu siebie w świecie pełnym chaosu i sztucznego światła. 25-letni wokalista od lat obecny jest na belgijskiej scenie muzycznej, a jego kariera nabrała rozpędu po występie w programie "Belgium’s Got Talent". Eurowizyjna propozycja zyskała szerokie poparcie zarówno jury, jak i widzów podczas krajowych preselekcji. Nic więc dziwnego, że jej brak w finale wywołał ogromne zdziwienie.

W komentarzach na oficjalnym profilu Eurowizji na Instagramie pojawiła się lawina reakcji fanów:

Awans Ukrainy z zespołem Ziferblat i ich utworem "Bird of Pray" do finału Eurowizji 2025 również nie przeszedł bez echa. Piosenka, choć emocjonalna i silnie związana z wojenną narracją, spotkała się z krytyką części widzów.

Pod postami pojawiły się też głosy broniące ukraińskiego udziału:

Drodzy komentujący, jeśli uważacie, że Ukraina dotarła do finału Eurowizji tylko ze względu na politykę lub obecną sytuację w naszym kraju, to serdecznie życzymy Wam, abyście nigdy nie musieli przechodzić przez to, co my przechodzimy, tylko po to, by otrzymać takie ‘przywileje’. Ta postawa jest głęboko nieetyczna i nieludzka.