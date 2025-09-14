Dorota Gardias w środku nocy przeszła operację. Wyznała, jak się czuje

Aleksandra Kalita
Aleksandra Kalita
2025-09-14 14:59

Przed tygodniem Dorota Gardias trafiła do szpitala, gdzie musiała przejść pilną operację. Gwiazda TVN przekazała najnowsze informacje dotyczące jej stanu zdrowia. Chociaż rozsadza ją energia, to musi na siebie uważać!

Dorota Gardias trafiła do szpitala. Wyznała, co się stało

Dorota Gardias (45 l.) zyskała popularność jako prezenterka pogody w programach TVN. Dziś jest jedną z największych gwiazd stacji oraz polskiego show-biznesu. Piękna pogodynka prężnie działa również w sieci i chętnie podejmuje nowe wyzwania zawodowe, w tym prowadzenie imprez firmowych.

W sobotę, 6 września brała udział w wydarzeniu zaprzyjaźnionej marki. Niespodziewanie w trakcie imprezy źle się poczuła. Silny ból sprawił, że nie była w stanie normalnie funkcjonować. Organizatorzy zareagowali natychmiast i Dorota Gardias trafiła na SOR, a następnie na oddział chirurgiczny. Tam okazało się, że potrzebna jest pilna operacja.

Trafiłam najpierw na SOR, a później na chirurgię, bo okazało się, że to wyrostek. Operację miałam po północy. Poranek po niej był ciężki, ale powoli dochodzę do siebie i czuję się trochę lepiej - przekazała na Instagramie.

Zobacz również: Agata Młynarska wyznała, dlaczego zniknęła! Dziennikarka trafiła do szpitala. "Nie był to łatwy czas"

Dorota Gardias tydzień po operacji. Jak się czuje?

Kilka dni po operacji gwiazda TVN ponownie zwróciła się do internautów. Powiedziała, że jest już w domu i skupia się na powrocie do zdrowia. Nadal zmagała się z silnym bólem. Jak stwierdziła, nawet wstanie z łóżka czy przejście kilku kroków było jak maraton. Od operacji minął już tydzień. Piękna pogodynka poinformowała, że chociaż rozsadza ją energia, to nadal musi na siebie uważać.

Wracam do siebie! Wracam do zdrowia! Energia mnie rozsadza, ale ją trzymam żeby mi szwy nie poszły. Ten tydzień był dla mnie wyjątkowy. Już wiem, że miało tak być i chodź na początku byłam na maxa wku…ona to teraz mam wdzięczność. Dużo się wydarzyło! - wyznała Gardias.

Zobacz również: Łukasz Urbański przeszedł operację usunięcia guza mózgu. Opublikował nagranie za szpitala

Dorota Gardias
21 zdjęć
Super Express Google News
Sonda
Obserwujesz Dorotę Gardias w mediach społecznościowych?
Dorota Gardias: Miałam koronawirusa, sąsiedzi omijają mnie szerokim łukiem.
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DOROTA GARDIAS