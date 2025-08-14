Iga Świątek w euforii po wiadomościach od Taylor Swift! Tak zareagowała tuż po meczu

Iga Świątek po zwycięstwie w Cincinnati świętowała nie tylko sportowy sukces, ale i wieści o nowym albumie Taylor Swift.

Tenisistka od lat jest wielką fanką amerykańskiej piosenkarki, a jej muzyka towarzyszy Idze w przygotowaniach do meczów.

Reakcja liderki rankingu WTA szybko obiegła internet, pokazując jej prywatne oblicze i muzyczne pasje.

Wygrana na korcie, radość poza nim

Kilka tygodni temu Iga Świątek świętowała triumf na Wimbledonie, a teraz idzie jak burza w turnieju w Cincinnati. Po pokonaniu Sorany Cirstei i awansie do ćwierćfinału miała kolejny powód do uśmiechu. Tuż po meczu podzieliła się w mediach społecznościowych krótkim wpisem, który rozgrzał serca fanów Taylor Swift.

Dziękuję za doping! A teraz wszyscy poczekajmy na szczegóły dotyczące The Life of a Showgirl

– napisała, nawiązując do tytułu nowego albumu amerykańskiej piosenkarki, którego premiera odbędzie się 3 października.

Jeszcze tego samego dnia Świątek została zapytana przez dziennikarza Tennis Channel o emocje związane z muzyczną nowiną. Reporter z uśmiechem wspomniał, że ogłoszenie albumu pojawiło się 12 sierpnia o godzinie 12:12, pytając, czy Polka już nie spała.

Byłam na nogach, ale nie korzystałam z internetu, więc zobaczyłam to później

– odpowiedziała, dodając, że o tej informacji „już wszyscy wiedzą”. Iga przyznała, że jest po prostu bardzo szczęśliwa i czeka na podcast Travisa Kelce’a „New Heights”, w którym Swift ma się pojawić.

Myślę, że jest wiele rzeczy, które mogą nas ekscytować. Mam nadzieję, że będzie to coś dobrego

– dodała.

Fanka Taylor Swift na (prawie) pełen etat

To nie pierwszy raz, gdy Iga dzieli się swoim zachwytem nad twórczością Taylor Swift. Już wcześniej wspominała, że utwory artystki towarzyszą jej w przygotowaniach do meczów, a niektóre piosenki traktuje wręcz jak muzyczne talizmany. W jej playlistach można znaleźć także inne popowe i rockowe przeboje, jednak Swift zajmuje w tym zestawieniu wyjątkowe miejsce.

Świątek wielokrotnie mówiła, że muzyka pomaga jej wyciszyć się przed startem, ale też „nakręca” w chwilach, gdy potrzebuje dodatkowej motywacji. W rozmowach z dziennikarzami przyznawała, że koncert Taylor Swift był na liście jej marzeń, które spełniła w tym roku, a znajomi żartują, że potrafi recytować teksty z niemal całej dyskografii.

Fani kochają Ige Świątek

Połączenie sportowych sukcesów z autentycznymi, prywatnymi pasjami sprawia, że Iga Świątek zyskuje jeszcze większą sympatię fanów. Jej reakcja na wieści o premierze "The Life of a Showgirl" pokazała, że nawet w świecie wielkiego sportu można znaleźć miejsce na muzyczne emocje. A że tenisistka jest w znakomitej formie, istnieje spora szansa, że do październikowej premiery dotrze z kolejnymi trofeami na koncie.

