Iza Miko w "Tańcu z Gwiazdami" jest bardziej rozebrana niż ubrana. A jej koleżanki? Wcale nie są gorsze!

Aga Kwiatkowska
2026-03-21 5:10

Iza Miko w "Tańcu z Gwiazdami" daje popis tanecznych umiejętności, ale nie tylko. Gwiazda występuje na parkiecie w mocno powycinanych kreacjach, które odsłaniają sporo ciała. Ale nie jest jedyna! Zobaczcie sami. Gwiazdy "TzG" na gorących ujęciach!

To nazwisko rozpala emocje w 18. edycji "Tańca z Gwiazdami"! Iza Miko przybyła z Hollywood i od pierwszego odcinka pokazuje, że nie zamierza być tylko ozdobą parkietu. Ciężko walczy o przejście do kolejnych odcinków i wylewa siódme poty na treningach. Na parkiecie Miko partneruje Albert Kosiński, narzeczony Olgi Frycz i ojciec najmłodszej pociechy aktorki. Iza i Albert, który dopiero co został młodym ojcem, tworzą jeden z najmocniejszych duetów programu.

Już w premierowym odcinku pokazali klasę - jurorzy przyznali im aż 37 punktów, co dało im ścisłą czołówkę tabeli! Widzowie nie byli zaskoczeni - od początku było widać, że to para z ogromnym potencjałem, tym bardziej że Miko jest uzdolniona i wcześniej trenowała balet.

Drugi odcinek przyniósł niespodziankę! Za zmysłową rumbę Miko i Kosiński dostali 33 punkty - mniej niż tydzień wcześniej. Czy to oznacza spadek formy? Niekoniecznie! Występy Izy i Alberta nadal budzą ogromne emocje, a jurorzy podkreślają, że aktorka ma w sobie sceniczny magnetyzm. Choć wielu widzów wypomina jej baletową przeszłość, parkiet weryfikuje wszystko. Bolesne treningi, kontuzje i presja show sprawiają, że każdy taniec to dla niej prawdziwe wyzwanie.

Iza Miko nie ma lekko - i w show, i poza nim

A za kulisami? Tam robi się jeszcze bardziej poruszająco. Miko w "TzG" zdobyła się na niezwykle szczere wyznanie. Przyznała, że marzy o macierzyństwie, ale zmaga się z ogromnym lękiem związanym z upływającym czasem i trudnościami z zajściem w ciążę.

Dowiedziałam się osiem lat temu o swojej niepłodności, ale uwzięłam się i po sześciu miesiącach i dwustu zastrzykach, jakie musiałam sobie zrobić, byłam w stanie zamrozić jajeczka. One sobie czekają i mam nadzieję, że będzie mi dane być matką. Jest mi trudno o tym mówić, bo to jest coś, czego tak bardzo chcę, a to jest tak bardzo daleko. Tego się boję, tego czasu, który ucieka. Dla mnie to będzie ogromny cud, jeśli się to wydarzy - mówiła ze łzami w oczach.

Ma 45 lat, ale czy to widać?

Iza Miko w styczniu skończyła 45 lat, jednak ani jej gładka twarz, ani figura jak u 20-latki nie wskazują na średni wiek. Gwiazda pięknie się porusza i doskonale wygląda w skąpych, mocno powycinanych i odsłaniających wiele ciała kreacjach tanecznych.

Oczywiście nie jest jedyną uczestniczką show pokazującą na parkiecie nie tylko umiejętności, ale i wdzięki. Jej konkurentki też odsłaniają zgrabne, wysmuklone trudnymi treningami figury. Zobaczcie ZDJĘCIA!

