Jarosław Jakimowicz miał zwyzywać Wojewódzkiego. Padły niecenzuralne słowa! Kuba ostro zareagował

Wojewódzki idzie na noże z Jakimowiczem. Wszystko opisał w sieci

O Jarosławie Jakimowiczu ostatnio było znacznie ciszej niż jeszcze kilka miesięcy czy lat temu. Teraz jednak dawny gwiazdor znów jest na językach. Wszystko przez zaskakujący (a może jednak nie?) wpis Kuby Wojewódzkiego. Król TVN-u stwierdził w nim, że z Jarosławem spotka się w sądzie! Czemu? Jakimowicz miał użyć w stosunku do Kuby niecenzuralnych słów, co nie spodobało się ani jemu, ani jego prawnikowi.

Co dokładnie powiedział? Kuba oczywiście zdradził i to.

Jakimowicz miał zwyzywać Wojewódzkiego

Sądząc z wpisu, jaki Wojewódzki zamieścił na swoim profilu na Instagramie, sytuacja, w której się znalazł, nie była przyjemna. Gwiazdor TVN-u postanowił opisać ją w sieci. Zwrócił się przy tym bezpośrednio do Jakimowicza:

Jarku. Rozumiem, że sytuacja na bliskim wschodzie jest napięta, wszyscy jesteśmy zdezorientowani, ceny benzyny etc. Ale nazywanie kogoś w miejscu publicznym, pełnym kamer, monitoringu oraz mało przyjaznych Ci ludzi, cytuję "żydowską k...ą", koniec cytatu, to zajęcie ryzykowne. Nie zyskało ono aprobaty ani mojej, ani mojego prawnika.

I dodał:

Wiem, że Tobie jako antysemicie marzą się pogromy, ale co Ci zrobiła ta najstarsza profesja świata. Oprócz prostego faktu bycia Twoją bezpośrednią konkurencją? Tak czy owak, recydywa boli podwójnie. Do zobaczenia w sądzie. Twój Jakub.

Internauci komentują

Wojewódzki do wpisu dodał zdjęcie "kolegi", a internauci rzucili się do komentowania:

"Piękna orka", "Pięknie napisane", "Ach te Jarki", "I pomyśleć, że oglądałam jako nastolatka 'Młode Wilki' i wzdychałam do ekranu".

