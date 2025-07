Jennifer Lopez przyleciała do Polski!

Jennifer Lopez (56 l.) po 13 latach wróciła do Polski. Pierwszy raz wystąpiła 27 września 2012 r. na Polsat Plus Arenie Gdańsk. Na jej kolejny koncert przyszło nam trochę poczekać. Już dziś wieczorem gwiazda w ramach trasy "Jennifer Lopez: Up All Night Live In 2025", zaprezentuje swoje największe przeboje. Można się spodziewać show na najwyższym poziomie!

Piosenkarka do Europy przyleciała na początku lipca. Pierwsze koncerty odbyły się w Hiszpanii. Teraz przyszedł czas na Polskę! Jennifer Lopez do Warszawy przyleciała prosto z Turcji, gdzie wystąpiła 23 lipca, a dzień później hucznie świętowała swoje 56. urodziny. Gwiazda nie miała za wiele czasu na odpoczynek po urodzinowych szaleństwach.

Zobacz również: Gdzie J.Lo nocuje w Warszawie? Na liście żądań styl glamour, drogie gadżety i 7 garderób gwiazdy

Jennifer Lopez wystąpi w Warszawie. Na lotnisku wyglądała zjawiskowo

W piątkowe popołudnie samolot z piosenkarką na pokładzie wylądował na warszawskim lotnisku. Patrząc na najnowsze zdjęcia Jennifer Lopez trudno dostrzec na jej twarzy jakiekolwiek oznaki zmęczenia. Gwiazda ubrana była w elegancką sukienkę w jasnym kolorze, do której dobrała zamszowe szpilki na wysokiej szpilce! Lopez towarzyszyli ochroniarze, którzy nie odstępowali jej ani na krok.

Chociaż artystka już za chwilę musi zacząć szykować się do dzisiejszego występu, to znalazła chwilę na spotkanie z fanami, od których otrzymała bukiet czerwono-białych róż. Zanim odjechała do hotelu rozdała kilka autografów. Wszystko pod czujnym okiem swoich ochroniarzy.

Zobacz również: Jennifer Lopez ociera się o tancerzy, pełza po scenie i prowokuje. Internet eksplodował po jej występie w Hiszpanii

Sonda Której piosenki Jennifer Lopez nie może zabraknąć na koncercie w Warszawie? "On The Floor" "Let's Get Loud" "Waiting For Tonight" "Ain't Your Mama" "Jenny From The Block" "Papi" "Dance Again"