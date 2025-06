Karolina Korwin Piotrowska na swoim instagramowym profilu dodała grafikę z kobietami protestującymi przeciwko atakom bombowym i napisała kilka słów. Zdecydowała się skomentować to, co wydarzyło się w USA, gdy Polacy spali. Kiedy wstała rano, dowiedziała się o kolejnym bombardowaniu Iranu. Tym razem jednak atak przyszedł nie ze strony Izraela, a Stanów Zjednoczonych. Trump podjął decyzję.

USA zaatakowały Iran. Korwin Piotrowska komentuje

Stany Zjednoczone przeprowadziły atak na Iran, o czym wcześnie rano 22 czerwca poinformował sam Donald Trump. Wszystko wydarzyło się, gdy Polacy spali. O tym, że Trump podejmie takie, a nie inne działania, spekulowano już od kilku dni. Ostatecznie doszło do ataku, co według niektórych może oznaczać kolejną wojnę. Prawdopodobnie będą kolejne bombardowania.

Stany Zjednoczone mogą przeprowadzić kolejną rundę ataków, co więcej, na ten moment wydaje się, że Iran ocenia, na ile może sobie realnie pozwolić, jeśli chodzi o retaliacje. Bo to, że zmiękł, nie jest wykluczone, ale pierwsze, czego chcą ludzie w Iranie, ci, którzy popierają reżim, to odwet na Stanach Zjednoczonych - powiedział Łukasz Przybyszewski, iranista i specjalista ds. bezpieczeństwa, w rozmowie z Portalem Obronnym.

Karolina Korwin Piotrowska postanowiła skomentować nocne wydarzenia.

Człowiek wstaje i od razu wojna - napisała krótko i dodała zdjęcie protestujących kobiet.

Internauci komentują

Konflikt pomiędzy Izraelem a Iranem, do którego teraz dołączyły Stany Zjednoczone, budzi wiele emocji. Internauci w USA nagrywają filmiki, w których mówią, że nie chcą kolejnej wojny. Są rozczarowani Trumpem, który w czasie kampanii prezydenckiej mówił, że jest antywojenny i twierdził, że to jego kontrkandydatka Kamala Harris dąży do kolejnego konfliktu zbrojnego.

Amerykańscy przeciwnicy Trumpa mówią wprost - jeśli ktoś ma walczyć, to osoby popierające politykę Trumpa, jego zwolennicy i wielbiciele.

Polacy też komentują doniesienia wojenne, choć z dużo większym dystansem:

"Straszny poranek", "Brak słów", "Jak tak na wszystko popatrzeć, to się człowiek zastanawia, w jakiej rzeczywistości obudzi się za rok. Można też się zastanowić czy w ogóle się obudzi", "Miał kończyć w dobę, a zaczyna nowe wojny".

KRUPA: TRUMP RZĄDZI JAK SATRAPA! BĘDZIE KATASTROFA! | EXPRESS BIEDRZYCKIEJ