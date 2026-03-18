Magdalena Cielecka w gorącej odsłonie! Kontrowersyjne nagranie w bieliźnie trafiło do sieci

Magdalena Cielecka jest w branży filmowej i show-biznesowej od lat, a nawet dekad, ale wciąż potrafi zaskoczyć! Jej współpraca z Kasią Lins sprawiła, że nagle i o gwieździe kina, i o piosenkarce zrobiło się głośno. Wszystko przez projekt "Sexy doll", który na pierwszy rzut oka może wydawać się mocno kontrowersyjny.

Cielecka jako gumowa lalka "zaprojektowana, żeby uwodzić"?

Na instagramowych profilach Magdaleny Cieleckiej i Kasi Lins pojawił się krótki filmik, wobec którego nie da się przejść obojętnie. Widać na nim 54-letnią Cielecką ubraną w skąpe body i stanik nawiązujący do słynnego gorsetu z biustonoszem w kształcie stożków, który został zaprojektowany przez Jeana Paula Gaultiera, a który nosiła Madonna. Cielecka pręży się przed obiektywem, to na niego spogląda, to błądzi wzrokiem przed sobą i pokazuje swoje zgrabne kształty. Wszystko odbywa się na łóżku zaścielonym satynową pościelą.

Nagranie jest przymglone, światło pulsuje, a w tle słychać piosenkę "Sexy doll" pierwotnie nagraną w 1982 r. zespół Republika, a teraz odświeżoną przez Kasię Lins.

Najbardziej kompatybilna wersja lalki. Zgodna z obowiązującymi wzorcami kultury. Natychmiast rozpoznawalna przez większość użytkowników. Od lat działa w ten sam sposób. Aby wygenerować nową konfigurację, napisz do niej list na www.sexydoll.pl i opowiedz o swoich preferencjach - czytamy w opisie.

Sklep z lalkami dla dorosłych?

Strona, na którą przekierowuje opis do nagrania, faktycznie istnieje i wygląda niczym półprofesjonalny, ale jednak sklep z lalkami dla dorosłych. Jest na niej formularz "zamówienia", który można wypełnić i przesłać swoje preferencje. Jest też zdjęcie Magdy Cieleckiej w roli "sexy doll". Nie brakuje opisów dotyczących samej lalki, którą można "zamówić" w najróżniejszych konfiguracjach.

W pierwszej chwili można się pomylić i pomyśleć, że aktorka naprawdę reklamuje biznes zakupowy. Klient może wybrać wiek lalki, rozmiar, kolor skóry, temperament, motywację (do uwodzenia!), światopogląd, peruki, kolor tęczówki, materiał skóry, lakier paznokci, a ostatecznie i wysyłkę - dyskretną lub wręcz przeciwnie - w przezroczystej gablocie.

Zaprojektowana, żeby uwodzić, nie pytaj kogo, nie pytaj dlaczego. Z opakowania wyjdzie "gotowa", Ty decydujesz, jak wygląda. Naszym celem jest stworzenie partnerki idealnej - czytamy na stronie.

Co myślcie? To dobry pomysł na promowanie piosenki i klipu? Więcej informacji Kasia Lins ma podać 18 marca o godzinie 18:00.

