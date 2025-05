Justynie Steczkowskiej udało się ukryć nagranie swojego występu na Eurowizji 2025 prawie do samego końca. Ale mamy to już teraz, zanim cały świat zobaczy to na żywo, już wiemy, jak to będzie wyglądało!

Steczkowska wróciła w wielkim stylu!

Po 30 latach od swojego debiutu na Eurowizji, Justyna Steczkowska ponownie reprezentuje Polskę na tym prestiżowym konkursie. Jej utwór "Gaja" to połączenie eterycznego wokalu z mistyczną oprawą sceniczną, które mają szansę oczarować europejską publiczność. Patrząc na nagranie z wczorajszej próby, już wiemy, że tak będzie!

Justyna Steczkowska wystąpi 13 maja w konkursie Eurowizji 2025. Jej piosenka "Gaja" robi wrażenie, ale to jak ona to zaśpiewa na scenie, to prawdziwy obłęd! Zobacz poniżej.

🇵🇱 Justyna Steczkowska - Gaja | Full performance pic.twitter.com/RDB0VKXjT6— samuel 🇦🇱🇵🇱🇬🇷 (@samueel6_) May 12, 2025

Które miejsce zajmie Steczkowska na Eurowizji?

Justyna Steczkowska wystąpi jako druga w kolejności podczas pierwszego półfinału Eurowizji 2025, który odbędzie się 13 maja w Bazylei. Jej występ zapowiada się jako spektakularne widowisko z wykorzystaniem efektów świetlnych i choreografii, mające na celu podkreślenie mistycznego charakteru utworu.

Podczas ceremonii otwarcia Eurowizji 2025, Justyna Steczkowska pojawiła się na turkusowym dywanie w czerwonej kreacji, przyciągając uwagę mediów i fanów. Jej stylizacja została porównana do elegancji Demi Moore, a obecność artystki na wydarzeniu spotkała się z entuzjastycznym odbiorem.

Artystyczna wizja Steczkowskiej

Występ Justyny Steczkowskiej na Eurowizji 2025 to nie tylko powrót artystki na międzynarodową scenę, ale także okazja do zaprezentowania polskiej kultury i muzyki szerokiej publiczności. Jej zaangażowanie i artystyczna wizja mogą przyczynić się do sukcesu Polski w tegorocznym konkursie. Trzymamy kciuki!

Justyna Steczkowska niczym matka smoków! Tak będzie wyglądał jej występ na Eurowizji! Jest WIDEO!