Martyna Wojciechowska odmłodniała?! Tylko spójrzcie na jej twarz. 50-latka promienieje

Aga Kwiatkowska
2025-08-21 13:51

Martyna Wojciechowska we wrześniu skończy 51 lat. Póki co ma jednak 50, ale wygląda o kilkanaście lat mniej! Jak to możliwe? W show-biznesie wszystko jest możliwe... Faktem jest, że dziennikarka i podróżniczka prezentuje się doskonale, a jej przemiana nie umknęła internautom, którzy, oczywiście, komentują ją w mediach społecznościowych. A wy co sądzicie? Zobaczcie zdjęcia!

Martyna Wojciechowska pokazała się na imprezie ramówkowej TVN-u i skradła show. Wcale nie stylizacją, która, choć świetna, była bardzo skromna np. przy zabójczej sukience i oryginalnym fascynatorze Gosi Rozenek.

Wojciechowska postawiła na jasnożółty garnitur z kamizelką i szerokimi spodniami - lekki, letni i nonszalancki. Choć na wielu internautach zrobił wrażenie, co innego przyciągało uwagę. Mowa oczywiście o młodej, promiennej twarzy Martyny!

Martyna Wojciechowska im starsza, tym młodsza. WOW!

Martyna Wojciechowska jest, była i będzie jedną z najpiękniejszych polskich dziennikarek. Gdy zaczynała karierę, sesje z jej udziałem można było oglądać w magazynach dla panów. Nic dziwnego. Była wysoka, szczuplutka, jasnowłosa i śliczna. Ale szybko okazało się, że nie uroda jest jej najmocniejszą stroną.

Wojciechowska była ambitna i nieustraszona, kochała sport i motoryzację, a że nieustannie parła do przodu, w mig zrobiła karierę w mediach. Teraz to przede wszystkim podróżniczka i gwiazda telewizji, kochana przez widzów, doceniana za program "Kobieta na krańcu świata".

Ostatnio 50-letnia Wojciechowska przeszła przemianę, tym razem nie na gruncie zawodowym, a dotyczącą wyglądu. Jej twarz nagle zrobiła się gładsza, cera bardziej promienna. Zmarszczki się spłyciły lub zniknęły, a wraz z nimi ubyło Martynie co najmniej kilkanaście lat.

Internauci komentują na potęgę

Nowy wygląd Wojciechowskiej zauważyli internauci, nie obeszło się więc bez komentarzy. Większość to pochwały i komplementy, ale czy można było spodziewać się odmiennych reakcji? Przecież teraz Martyna wygląda doskonale! Nie dość, że młodziej, to bardzo naturalnie. Nie ma mowy o sztuczności, jest za to delikatne wygładzenie.

"Pani Martyno wygląda Pani po prostu olśniewająco! Co za piękna energia bije", "Ślicznie Pani wygląda", "Przykład kobiety jak wino, mądrą, piękna i ambitna!", "Jak wino - im starsza, tym piękniejsza", "Piękna, mądra kobieta. Wielka przyjemność patrzeć i słuchać", "Nie wiem co u ciebie, ale od pewnego czasu wyglądasz zjawiskowo. Bądź szczęśliwa, bo zasługujesz na to, jak mało kto", "Zachwycająca" - czytamy w sieci.

Jak wam się podoba?

Zobacz więcej zdjęć. Martyna Wojciechowska kiedyś i teraz. Mocno się zmieniła?

Martyna Wojciechowska
48 zdjęć
