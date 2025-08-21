Martyna Wojciechowska odmłodniała?! Tylko spójrzcie na jej twarz. 50-latka promienieje

Martyna Wojciechowska pokazała się na imprezie ramówkowej TVN-u i skradła show. Wcale nie stylizacją, która, choć świetna, była bardzo skromna np. przy zabójczej sukience i oryginalnym fascynatorze Gosi Rozenek.

Wojciechowska postawiła na jasnożółty garnitur z kamizelką i szerokimi spodniami - lekki, letni i nonszalancki. Choć na wielu internautach zrobił wrażenie, co innego przyciągało uwagę. Mowa oczywiście o młodej, promiennej twarzy Martyny!

Zobacz także: Omotana amarantem Markowska, Szelągowska niczym majster z budowy, Olejnik z różanym biustem. Kto tu błyszczał, a kto przesadził?

Martyna Wojciechowska im starsza, tym młodsza. WOW!

Martyna Wojciechowska jest, była i będzie jedną z najpiękniejszych polskich dziennikarek. Gdy zaczynała karierę, sesje z jej udziałem można było oglądać w magazynach dla panów. Nic dziwnego. Była wysoka, szczuplutka, jasnowłosa i śliczna. Ale szybko okazało się, że nie uroda jest jej najmocniejszą stroną.

Wojciechowska była ambitna i nieustraszona, kochała sport i motoryzację, a że nieustannie parła do przodu, w mig zrobiła karierę w mediach. Teraz to przede wszystkim podróżniczka i gwiazda telewizji, kochana przez widzów, doceniana za program "Kobieta na krańcu świata".

Zobacz także: Martyna Wojciechowska grzmi po spotkaniu Putina z Trumpem: "Zbrodniarz wojenny na czerwonym dywanie"

Ostatnio 50-letnia Wojciechowska przeszła przemianę, tym razem nie na gruncie zawodowym, a dotyczącą wyglądu. Jej twarz nagle zrobiła się gładsza, cera bardziej promienna. Zmarszczki się spłyciły lub zniknęły, a wraz z nimi ubyło Martynie co najmniej kilkanaście lat.

Zobacz także: Martyna Wojciechowska w różowym bikini podbija afrykańskie plaże. Takiego zdjęcia nikt się nie spodziewał

Internauci komentują na potęgę

Nowy wygląd Wojciechowskiej zauważyli internauci, nie obeszło się więc bez komentarzy. Większość to pochwały i komplementy, ale czy można było spodziewać się odmiennych reakcji? Przecież teraz Martyna wygląda doskonale! Nie dość, że młodziej, to bardzo naturalnie. Nie ma mowy o sztuczności, jest za to delikatne wygładzenie.

Zobacz także: Martyna Wojciechowska dostała ofertę od konkurencji TVN-u! Wiemy, co z "Kobietą na krańcu świata"

"Pani Martyno wygląda Pani po prostu olśniewająco! Co za piękna energia bije", "Ślicznie Pani wygląda", "Przykład kobiety jak wino, mądrą, piękna i ambitna!", "Jak wino - im starsza, tym piękniejsza", "Piękna, mądra kobieta. Wielka przyjemność patrzeć i słuchać", "Nie wiem co u ciebie, ale od pewnego czasu wyglądasz zjawiskowo. Bądź szczęśliwa, bo zasługujesz na to, jak mało kto", "Zachwycająca" - czytamy w sieci.

Jak wam się podoba?

Zobacz także: Martyna Wojciechowska przywdziała rybi ogon i została syrenką! Spełniła marzenie z dzieciństwa!

Zobacz więcej zdjęć. Martyna Wojciechowska kiedyś i teraz. Mocno się zmieniła?