Miesiąc po śmierci Tomasza Jakubiaka takie słowa! Kolega mówi wprost: "Dalej go kocham"

Tomasz Jakubiak cieszył się ogromną sympatią widzów. W zeszłym roku gwiazdor TVN mocno schudł, co nie uszło uwadze jego fanów. Wkrótce okazało się, że kucharz zachorował na raka jelita i dwunastnicy. Tomasz Jakubiak leczył się i w Polsce, i poza granicami kraju. Miewał momenty lepsze i gorsze. Niestety, 30 kwietnia rodzina gwiazdora TVN poinformowała o tym, że Tomasz Jakubiak nie żyje.

- tak brzmiał pełen bólu komunikat opublikowany na Instagramie. Dość długo nie było wiadomo, co będzie z ostatnim pożegnaniem kucharza. Wszystko dlatego, że kucharz zmarł w Atenach, co wiązało się ze skomplikowanymi procedurami.

Ostatecznie pogrzeb Tomasza Jakubiaka odbył się 13 maja. Gwiazdor TVN pochowany został na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie. Wcześniej odprawiona została żałobna msza święta w Kościele pw. św. Ignacego w Warszawie.

Szedł przez życie z wiarą, z Jezusem i przyjął to, co miało sie wydarzyć i to, co sie wydarzyło, do konca. Nie myślał o sobie, myślał o tych, których kochał. To warunek naszego szczęścia - żyć i kochać tych wokół nas