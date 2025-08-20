Morze kwiatów na świeckim pogrzebie Jerzego Dziewulskiego. Rodzina miała inne życzenie

Jerzy Dziewulski zmarł po ciężkiej chorobie, jednak do informacji publicznej nie podano, na co cierpiał. Wiadomo, że niedługo przed śmiercią był hospitalizowany. Po tym, jak 81-letni były policjant, antyterrorysta, polityk i konsultant oraz aktor znany z serialu "07 zgłoś się" odszedł, jego rodzina poinformowała w mediach społecznościowych o pochówku. Miała ważną prośbę do żałobników.

Uroczystość świecka, z asystą honorową Policji, odbędzie się 19.08.2025 o 13:00 na Cmentarzu Wawrzyszewskim w Warszawie (Kwatera Wojenna, wejście bramą wojskową). Rodzina prosi o nieskładanie kondolencji, wieńców i zniczy. Zamiast tego wsparcie dla Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach: 74 1020 1068 0000 1802 0059 9167. Tyt.: Darowizna – Pamięci Jerzego Dziewulskiego - można było przeczytać w nekrologu opublikowanym na Facebooku.

Pogrzeb Jerzego Dziewulskiego. Wielu fanów "07 zgłoś się" i morze kwiatów

Jerzy Dziewulski został pożegnany podczas pięknej, świeckiej ceremonii. W uroczystości wzięli udział nie tylko najbliżsi zmarłego, ale też znani politycy, jak Leszek Miller czy Ryszard Kalisz, aktorka Ewa Florczak oraz setki wielbicieli kryminalnego hitu sprzed lat "07 zgłoś się". Choć rodzina wystosowała apel o nieprzynoszenie kwiatów, fani i tak postanowili oddać hołd wieńcami. Zresztą nie tylko oni.

Na cmentarzu ważne miejsce zajął ogromny wieniec z napisem Okęcie ułożonym z kwiatów i z opisem na wstędze: Szefowi brygady. Były i inne wiązanki, często ozdobione biało-czerwoną wstęgą.

Jerzy Dziewulski został pochowany niedaleko miejsca, w którym znajduje się grobowiec Anny Jantar i Jarosława Kukulskiego. Spoczął w mogile u boku zmarłego tragicznie brata.

