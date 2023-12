Co on wygaduje?! 85-letni Bohdan Łazuka wypalił o Dodzie i jej mamie! Wstyd?

Szczegóły śmierci Krzysztofa Respondka

O tym, że Krzysztof Respondek nie żyje, jako pierwszy poinformował Krzysztof Hanke, który był prawdziwym przyjacielem zmarłego. Potem artysta zdradził, że Krzysztof Respondek miał zawał serca. Jeszcze później portal dziennikzachodni.pl podał więcej szczegółów śmierci aktora, kabareciarza i piosenkarza. - Jeszcze 17 grudnia nic nie wskazywało na to, że dojdzie do tragedii. Artysta wystąpił na spotkaniu wigilijnym Urzędu Gminy Żelazków. Bawił zgromadzoną publikę żartami i śpiewem. Był pełen energii, uśmiechnięty, życzliwy dla każdego. Po powrocie do domu Respondek miał źle się poczuć. Chorował na miażdżycę. Jego żona wezwała pogotowie ratunkowe. Diagnoza była precyzyjna i szybka: zawał serca. Zdecydowano o transporcie artysty do szpitala w Zabrzu - czytamy w serwisie. Potem doszło do operacji. Niestety - mimo wysiłków lekarzy Krzysztofa Respondka nie udało się uratować. Pogrzeb aktora odbędzie się 30 grudnia w Tarnowskich Górach.

Kim naprawdę był Krzysztof Respondek? Zdobył konkretny zawód

Po śmierci Krzysztofa Respondka wspomina go wielu ludzi ze świata show biznesu, m.in. Krzysztof Ibisz. Jesli chodzi o artystyczną karierę Krzysztofa Respondka, to jest ona raczej dobrze znana ludziom. Okazuje się jednak, że nie samą sztuką żył zmarły aktor. Kim naprawdę był Krzysztof Respondek? Okazuje się, że wiele lat temu zdobył on konkretny zawód, w którym nawet zdarzyło mu się pracować! - Krzysztof w 1997 roku zdał egzamin na przewodnika w naszej Zabytkowej Kopalni Srebra. Poprowadził kilka wycieczek na kopalni i miał wszelkie uprawnienia przewodnika. Zawsze żartował, że na starość będzie oprowadzał u nas wycieczki. Mimo swojej sławy był lokalnym patriotą - wspominał w rozmowie z portalem światgwiazd.pl koordynator ruchu turystycznego w Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Tarnogórskiej Sławomir Ziemianek. - Nigdy nie odmawiał, gdy prosiliśmy o pomoc. Jak była pandemia i walczyliśmy o przetrwanie, nie mogąc przyjmować turystów, nagrał filmik z apelem, by ludzie nas wsparli i wzięli udział w zbiórce - dodał.

W naszej galerii prezentujemy zdjęcia Krzysztofa Respondka z żoną