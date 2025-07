Polsat żegna Joannę Kołaczkowską. Poruszające słowa

W nocy ze 16 na 17 lipca kabaret Hrabi przekazał przykrą wiadomość o śmierci Joanny Kołaczkowskiej. Uwielbiana artystka odeszła w wieku zaledwie 59 lat. W ostatnich miesiącach zmagała się z chorobą nowotworową.

Joanna Kołaczkowska w 2002 roku razem z kolegą z kabarety Potem, Dariuszem Kamysem, założyli kabaret Hrabi. Później dołaczyli do niech Łukasz Pietsch oraz Tomasz Majer i w tym składzie stali się jedną z najpopularniejszych grup kabaretowych w Polsce. W dużej mierze przyczyniła się do tego Kołaczkowska, od prawie 30 lat zachwycała widzów swoim niepowtarzalnym poczuciem humoru.

W sieci ukazało się wiele kondolencji oraz wspomnień związanych z Kołaczkowską. Artystkę pożegnali również pracownicy Telewizji Polsat. Na portalu nekrologi.wyborcza.pl ukazał się nekrolog poświęcony zmarłej.

Asiu, z ogromnym bólem i smutkiem żegnamy Cię, nasza kochana Artystko o niepowtarzalnym talencie i sercu pełnym empatii, życzliwości i pogody ducha. Twoja obecność na scenie i poza nią była dla nas źródłem radości, inspiracji oraz inteligentnego humoru. Dziękujemy Ci za każdą wspólną chwilę, za Twoją obecność, za to, że byłaś z nami. Twoje odejście pozostawiło pustkę, której nie da się wypełnić. Ale wierzymy, że tam, gdzie teraz jesteś, rozbrzmiewa śmiech, który tak pięknie potrafiłaś wywoływać. Asiu, spoczywaj w pokoju. Składamy serdeczne wyrazy współczucia Rodzinie i Najbliższym Przyjaciele z Polsatu - napisano w nekrologu.

Znane są szczegóły pogrzebu Joanny Kołaczkowskiej

Pogrzeb Joanny Kołaczkowskiej odbędzie się w poniedziałek, 28 lipca. O godzinie 11 zostanie odprawiona msza święta w kościele Karola Boromeusza na warszawskich Powązkach. Po jej zakończeniu, o godzinie 12:30, nastąpi pożegnanie świeckie. Żałobnicy będą mogli pożegnać artystkę w sali Powązki Wojskowe przy ul. Powązkowskiej. Następnie kondukt żałobny odprowadzi Joannę Kołaczkowską na miejsce jej ostatniego spoczynku.

Ostatnio członkowie kabaretu Hrabi przekazali informacje dotyczące pogrzebu i prośby bliskich oraz samej Asi do wszystkich żałobników, którzy będą uczestniczyć w ostatnim pożegnaniu Joanny. Poproszono, by zamiast kwiatów przekazać datki na Fundację Avalon. "Rodzina Asi bardzo prosi, by podczas uroczystości nie składać kondolencji" - przekazali przyjaciele artystki.

