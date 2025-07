Beata Kozidrak po długiej przerwie wraca na scenę

Beata Kozidrak (65 l.) w ubiegłym roku niespodziewanie przerwała swoją zimowo-wiosenną trasę koncertową. Wokalistka najpierw sama poinformowała, że niestety musi wszystko odwołać, a później sprawę potwierdził jej manager. Oświadczenie ukazało się na oficjalnym profilu artystki na Instagramie. Fani piosenkarki byli w szoku. Gwiazda polskiej sceny muzycznej jeszcze nigdy do tej pory nie odwołała całej trasy.

Od tamtej pory nowe informacje pojawiają się sporadycznie. Wiadomo, że Beata Kozidrak zmaga się z poważną chorobą, przez którą musiała zawiesić artystyczną działalność. Piosenkarka cały czas jest pod opieką lekarzy. Wiele wskazuje na to, że jej stan zdrowia znacznie się poprawił. Gwiazda Bajmu szykuje się bowiem do powrotu na scenę.

W sierpniu, po dłuższej nieobecności wracam na scenę. Kolejny przystanek: STARACHOWICE! Już nie mogę się doczekać spotkania z Wami! Sprawdzajcie moją stronę – kalendarz koncertów szybko się zapełnia. Do zobaczenia pod sceną! - poinformowała niedawno.

Beata Kozidrak zostanie babcią. Znamy płeć dziecka

Na tę informację fani artystki czekali od dawna. Beata Kozidrak ma też inne powody do radości. Jej młodsza córka, Agata Pietras (31 l.), spodziewa się dziecka! Tym samym piosenkarka po raz kolejny zostanie babcią. "Here we go again" - poinformowała Pietras na Instagramie na początku kwietnia. Agata jest już mamą małego Aleksandra, który przyszedł na świat wiosną 2022 roku. Starsza córka Kozidrak, Katarzyna Pietras (43 l.), również ma dwójkę własnych dzieci, córkę Zofię i syna Sebastiana.

Znana jest już płeć kolejnej pociechy. Znajoma artystki w rozmowie z portalem Blask Online zdradziła, że Agata Pietras spodziewa się chłopca.

Agata urodzi chłopca. Beata jest szczęśliwa, ale dziewczynkę też by witała z radością. Najważniejsze, by maluch urodził się zdrowy i by wszystko poszło zgodnie z planem. Wspiera Agatkę z całego serca - poinformowała.

