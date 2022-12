Roksana Węgiel przekazała ponure wieści. "Organizm odmówił już posłuszeństwa"

Roksana Węgiel, choć ma zaledwie 17 lat, jest jedną z topowych polskich wokalistek. Ogólnokrajową popularność przyniósł jej występ w "The Voice Kids" w 2017 roku, a Europa pokochała ją za piosenkę "Anyone I Want to Be", która przyniosła jej wygraną na Eurowizji Junior 2018. Roksana Węgiel dobrze wykorzystuje swoją szansę - po osiągnięciu tego historycznego sukcesu rzuciła się w wir pracy i już w 2019 roku wydała debiutancką płytę zatytułowaną "Roksana Węgiel".

Obecnie Roxie jest nie tylko wokalistką, ale i influencerką. Chętnie eksperymentuje z wyglądem, co dokumentuje na Instagramie. Część internautów uważa, że styl 17-letniej Roksany Węgiel jest nieco zbyt odważny - mają na myśli nie tylko jej makijaże, ale i stylizacje, które - ich zdaniem - nierzadko odsłaniają nieco zbyt dużo ciała. Wokalistka zdaje się jednak nie przejmować hejterskimi komentarzami, a na profilu Roxie na Instagramie można znaleźć informacje o jej poczynaniach zawodowych, a niekiedy także życiu prywatnym. Ostatnio młoda gwiazda przekazała internautom smutne wieści.

Roksana Węgiel jest chora. "Organizm odmówił już posłuszeństwa"

17-letnia Roksana Węgiel jest chora. Wokalistka poinformowała swoich fanów za pośrednictwem internautów, że ze względu na problemy zdrowotne zmuszona jest odwołać ważny koncert.

"Jest mi niezmiernie przykro, ale z powodów zdrowotnych nie dam rady wystąpić na koncercie w Trzebinie. Ostatnie miesiące są dla mnie bardzo intensywne, koniec trasy, zobowiązania kontraktowe, mój drugi album oraz trasy kolędowe... Absolutne niedospanie i zimowa pogoda spowodowały, że organizm odmówił już posłuszeństwa i uraczył mnie zapaleniem krtani. Przykro mi i bardzo przepraszam organizatorów jak i Was, tych, którzy koncert planowaliście oglądać" - napisała Roxie Węgiel na Instagramie.

Wygląda na to, że nadmiar obowiązków dał się we znaki zapracowanej młodej wokalistce. Warto przypomnieć, że 17-latka nie tylko rozwija karierę, ale i wciąż uczęszcza do szkoły... Trzymamy kciuki za szybki powrót Roksany Węgiel do zdrowia!

i Autor: instagram/@roxie_wegiel Roksana Węgiel przekazała ponure wieści. "Organizm odmówił już posłuszeństwa"