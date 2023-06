i Autor: Akpa Katarzyna Dowbor Katarzyna Skrzynecka

Ma rację?

Skrzynecka w prostych słowach o zachowaniu Dowbor po zwolnieniu. "Przykro się to potoczyło"

aszu 11:23 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Katarzyna Skrzynecka (52 l.) odniosła się do głośnej sprawy zwolnienia Katarzyny Dowbor (64 l.) z Polsatu. Wcześniej sama doświadczyła podobnej sytuacji, kiedy stacja podziękowała jej za wieloletnią współpracę w TTBZ, więc z czystym sumieniem mogła się do tego odnieść. Powiedziała wprost, co sądzi o całej sprawie i zachowaniu Katarzyny Dowbor po odejściu z "Naszego nowego domu".