Takie wieści o Maryli Rodowicz! Latami na to czekano, absolutna rewelacja

Maryla Rodowicz cały czas jest uwielbiana przez fanów. I to w różnym wieku. Podczas jej koncertów energia aż kipi. Niedawno nawet jeden z miłośników talentu królowej polskiej sceny muzycznej postanowił... oświadczyć się idolce. Na oko nie miał nawet 30 lat. Z kolei na innym występie Maryli Rodowicz nieco zaspała ochrona i mężczyzna z tłumu wtargnął na scenę. Wokalistka jednak go nie wyrzuciła. Przeciwnie, pozwoliła mu zostać i dała razem z nim wspaniały show. Teraz przyszły kolejne wieści o Maryli Rodowicz. Szykuje się prawdziwa rewelacja! Legendarna piosenkarka zagra na koncercie MTV Unplugged. Na dodatek towarzyszyć jej będą inne wielkie gwiazdy!

To zdjęcie Maryli Rodowicz obiegło cały świat. W tle Times Square! Co gwiazda robiła w Nowym Jorku?

MTV ogłasza, że kolejną artystką zaproszoną do legendarnego cyklu koncertów MTV Unplugged jest Maryla Rodowicz. Już 3 września w Teatrze Dramatycznym w Warszawie ikona polskiej sceny muzycznej wystąpi z wyjątkowym koncertem. W nowych, akustycznych aranżacjach zaprezentuje swoje największe przeboje, które wykona wraz z gośćmi specjalnymi. To wydarzenie, na które czekają pokolenia fanów!

- czytamy na stronie wytwórni płytowej Werner Music Polska.

Pod galerią znajduje się QUIZ. Maryla Rodowicz czy Beata Kozidrak? Kto to śpiewa? Małgośka, Józek, Szklanka wody, Jarmarki

Po raz pierwszy w historii polskiej edycji MTV Unplugged na jednej scenie wystąpi Królowa polskiej muzyki, Maryla Rodowicz oraz dziesięciu czołowych artystów: Bambi, Ewa Farna, Misia Furtak, Igor Herbut, Błażej Król, Lanberry, Mata, Mrozu, Natalia Szroeder i Krzysztof Zalewski. Wspólnie stworzą jedyny w swoim rodzaju, muzyczny spektakl, w którym usłyszymy największe przeboje w nowoczesnych, akustycznych wersjach. Kierownikiem artystycznym tego wyjątkowego projektu jest Bartek Królik. To będzie wieczór pełen wzruszeń, wspomnień i zupełnie nowych muzycznych odkryć. To bezprecedensowe wydarzenie, które przejdzie do historii!