"Taniec z Gwiazdami": Wielka walka trwa! Kto przejdzie do finału programu?

Jubileuszowa edycja „Tańca z gwiazdami” od początku budzi ogromne emocje, ale nikt nie spodziewał się takiego obrotu spraw. Po serii sensacyjnych eliminacji – z programu odpadli już m.in. Marcin Rogacewicz z Agnieszką Kaczorowską i Barbara Bursztynowicz z Michałem Kassinem – organizatorzy przygotowali prawdziwą rewolucję na półfinał.

Po raz pierwszy w historii programu o awansie do finału zadecydują nie tylko punkty, ale także dogrywka z pełną kontrolą jurorów. To właśnie oni wyeliminują aż dwie pary – tydzień przed wielkim finałem. Emocje gwarantowane, bo każdy taniec może być ostatnim!

W rywalizacji o Kryształową Kulę pozostało pięć par: Maurycy Popiel i Sara Janicka, Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko, Mikołaj "Bagi" Bagiński i Magdalena Tarnowska, Katarzyna Zillmann i Janja Lesar, Tomasz Karolak i Izabela Skierska.

