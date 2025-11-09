"Taniec z Gwiazdami": Wielka walka trwa! Kto przejdzie do finału programu?

"Taniec z Gwiazdami": Zmiana zasad przed samym finałem
Jubileuszowa edycja „Tańca z gwiazdami” od początku budzi ogromne emocje, ale nikt nie spodziewał się takiego obrotu spraw. Po serii sensacyjnych eliminacji – z programu odpadli już m.in. Marcin Rogacewicz z Agnieszką Kaczorowską i Barbara Bursztynowicz z Michałem Kassinem – organizatorzy przygotowali prawdziwą rewolucję na półfinał.
Po raz pierwszy w historii programu o awansie do finału zadecydują nie tylko punkty, ale także dogrywka z pełną kontrolą jurorów. To właśnie oni wyeliminują aż dwie pary – tydzień przed wielkim finałem. Emocje gwarantowane, bo każdy taniec może być ostatnim!
W rywalizacji o Kryształową Kulę pozostało pięć par: Maurycy Popiel i Sara Janicka, Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko, Mikołaj "Bagi" Bagiński i Magdalena Tarnowska, Katarzyna Zillmann i Janja Lesar, Tomasz Karolak i Izabela Skierska.
"Taniec z Gwiazdami" 17: Odcinek 9.
20:18
20:17
Para numer dziewięć po pierwszym występie otrzymała 31 punktów.
Rafał Maserak: 8 pkt
Ewa Kasprzyk: 8 pkt
Tomasz Wygoda: 8 pkt
Iwona Pavlović: 7 pkt
20:14
Witam w półfinale. Cieszę się, że tu jesteście. [...] Było i paso, było i doble. Nie musiałeś zakładać maski Zorro - powiedziała po ich występie Ewa Kasprzyk.
Z kolei Tomasz Wygoda docenił ilość ruchów młodego influencera, ale zabrakło mu siły w tańcu.
20:11
Para numer dziewięć, Mikołaj "Bagi" Bagiński i Magdalena Tarnowska, jako pierwsza wyszła na parkiet. Zatańczyli paso doble do utworu "Numb" Linkin Park.
20:07
Uczestników oceni jury w składzie: Iwona Pavlović, Ewa Kasprzyk, Tomasz Wygoda i Rafał Maserak, a program prowadzą Paulina Sykut-Jeżyna i Krzysztof Ibisz.
20:03
Producenci przygotowali dla uczestników oraz widzów kolejną niespodziankę! Po raz pierwszy w historii programu o awansie do finału zadecydują nie tylko punkty, ale także dogrywka z pełną kontrolą jurorów. To właśnie oni wyeliminują aż dwie pary – tydzień przed wielkim finałem. Emocje gwarantowane, bo każdy taniec może być ostatnim!
19:52
W poprzednią niedzielę z programem pożegnali się Barbara Bursztynowicz i Michał Kassin. Tym samym dziś na parkiecie zobaczymy pięć par. Będą to:
Para numer 1 Maurycy Popiel i Sara Janicka,
Para numer 4 Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko,
Para numer 9 Mikołaj "Bagi" Bagiński i Magdalena Tarnowska,
Para numer 10 Katarzyna Zillmann i Janja Lesar,
Para numer 11 Tomasz Karolak i Izabela Skierska.
19:39
19:38
Przed nami półfinałowy odcinek siedemnastej edycji "Tańca z Gwiazdami". To dziś dowiemy się które pary przejdą do finału i w następną niedzielę powalczą o Kryształową kulę!
Zapraszamy na relację!